印尼批准中国产mRNA疫苗紧急使用

一款在原产国尚未获批的中国mRNA冠病疫苗，在印度尼西亚获得了首个紧急使用授权。

综合路透社和中国人民网报道，印度尼西亚国家食品药品监管局星期四（9月29日）宣布授予中国mRNA冠病疫苗紧急使用授权，用于18周岁及以上人群。

这款疫苗由中国人民解放军军事科学院军事医学研究院、艾博生物与沃森生物共同研发，也是中国首个获批进入临床试验的冠病mRNA疫苗，不过目前还没有官方实验数据证明其对冠病的防御效果。

印度尼西亚食品药品管理局局长卢基托（Penny K. Lukito）说，该疫苗已经获得在印尼的紧急使用授权和清真认证，将用于基础免疫和加强针。这款疫苗可以在2至8摄氏度下储存，在常规冷链条件下储运，临用前无需解冻。

印尼目前使用辉瑞（Pfizer-BioNTech）和莫德纳（Moderna）生产的mRNA疫苗，已为约63%的民众完成了接种。不过，中国这款疫苗更低的保存和运输要求，将为冷链运输相对落后的地区提供一个新的选择。

卢基托还说，印尼计划以后在本土生产这款疫苗。据悉，印尼同沃森生物已开展了mRNA疫苗在印尼的本地化生产合作，沃森生物将帮助印尼建设自己的区域疫苗生产中心。

另一方面，中国大陆目前尚未批准任何一款mRNA冠病疫苗的使用，沃森生物也仍在积极推进这款疫苗在中国的紧急使用授权申请。

