台专家：冠病确诊者“7+7”方案也将调整

台湾将从10月13日起对入境者实施“0+7”防疫方案，专家称，对冠病确诊者“7+7”的政策也将调整，后七天可以优先考虑放松，如果筛检阴性，就不用再实施太多限制。

据《自由时报》报道，台湾行政院首席防疫顾问、指挥中心专家咨询小组召集人张上淳星期五（9月30日）受访时透露，专家正讨论确诊者后七天自主健康管理，有可能优先考虑放宽，例如后七天筛检阴性，就不用太多限制，可以到餐厅内用、聚餐和聚会活动等。

张上淳说，今年初开始有奥密克戎变种病毒出现后，从境外资讯了解到，它的特性是传播力很强、可是致病力很低，中重症、死亡比例都比以前病毒株低很多，虽还没有到流感那么低，但也不能永远跟外界不交流、不沟通。世界各国经历好几波疫情，开始朝解封方向走，“那我们也必然也会朝着这个方向走。”

针对确诊者“7+7”的调整方向，张上淳说，目前专家正讨论调整后七天自主健康管理的要求，现在还是禁止聚餐、禁止聚会、禁止去人潮拥挤的地方，这是很早以前定下的方案，没有考虑病毒的状况，只是以时间为依据。

他认为，可以优先考虑放松后七天的要求，例如类似自主防疫，如果筛检阴性，就不用再实施太多限制。另外，前七天居家防疫中第五天快筛阴性就解除隔离，也会是一个考量方向。

台湾现在对冠病确诊者实行“7+7”隔离政策，即居家防疫七天后，再自主健康管理七天。另外，确诊者的同住家人也须做“3+4”或“0+7”的居家隔离。