中国对谴责俄入侵乌克兰决议投弃权票 张军：政治孤立制裁施压不会带来和平

联合国安理会谴责俄罗斯入侵乌克兰领土的决议星期五未能通过，作为安理会常任理事国的俄罗斯行使了否决权，中国投下弃权票。中国常驻联合国代表张军说，政治孤立、制裁施压、拱火浇油和集团对抗，不会带来和平，只会让形势更加恶化，让问题更加复杂难解。

根据中国常驻联合国代表团网站发布的新闻稿，张军在安理会表决乌克兰问题决议草案后作解释性发言说，中国在乌克兰问题上的立场是一贯和明确的。各国主权、领土完整都应该得到维护，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各方合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。

张军说，乌克兰危机延宕七个多月，危机及其外溢效应已经带来广泛的消极影响，危机日益呈现长期化、扩大化的前景令人担忧，中国对此深表关切。中国认为，当务之急是要全力推动局势缓和降温，引导当事方尽快重启外交谈判，开启政治解决大门，将各自合理关切纳入谈判中，把可行选项摆到桌面上，为早日停火止战作出努力。

他还说，安理会作为国际集体安全机制的核心，应当秉持客观公正立场，优先用好联合国宪章赋予的斡旋调解工具，为政治解决乌克兰问题发挥负责任、建设性的作用。安理会的任何行动都应当真正有利于缓和局势、化解危机，而不是激化矛盾、加剧对立。

张军强调，乌克兰危机发展至此，是各种矛盾长期累积叠加的结果。事实表明，政治孤立、制裁施压、拱火浇油和集团对抗，不会带来和平，只会让形势更加恶化，让问题更加复杂难解。中国呼吁有关各方保持克制，避免采取加剧局势紧张的行动，为通过外交谈判解决问题留出空间。

他最后补充说，作为负责任的国家，中国始终站在和平一边，将继续为缓和局势、解决危机发挥建设性作用。

根据联合国网站消息，上述决议草案由美国和乌克兰提出，安理会15个理事国中有10个投了赞成票，俄罗斯投了否决票。巴西、中国、加蓬和印度四个国家投了弃权票。

该决议草案指出，俄罗斯现在将乌克兰的四个地区，即卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松、扎波罗热，视为自己的主权领土，其在这四个地区举行所谓的公投是非法的，企图修改国际公认的乌克兰边境。