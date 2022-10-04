下午察：俄罗斯战场遇挫，中国失算？

美国前国务卿基辛格对中美关系做出最新推断：眼见中俄“不封顶”关系效益远不如预期，在中共二十大之后，中国将“适度往美国倾斜”。

根据香港《南华早报》10月4日发自纽约的报道，基辛格在纽约的亚洲协会活动上还说，“习近平给了普京一张空白支票”，“他一定是认为（俄罗斯的）侵略会取得胜利。他迫切需要重新校准（recalibrate）。”

这篇题为《基辛格：失算靠向俄罗斯后，习近平可能“重新校准”》的报道说，基辛格认为，习近平几乎认定普京在2月24日发动俄军入侵乌克兰将取得胜利，但战事暴露俄军深层弱点，习近平现在要避免西方阵营群起对抗俄罗斯的情况发生在中国身上，这有可能在中国国内引起议论。

99岁高龄的基辛格在上世纪70年代在促成中美破冰的过程中，扮演重要角色。他被中国国家领导人和高官称为“中国人民的老朋友”，到访中国经常受到高规格接待。

有别于戴着有色眼镜看待中国的西方政客或专家学者，像基辛格这样一位友中的元老级外交老手对中国在俄乌战局中的处境所做评估，应是客观的。

基辛格：俄罗斯在某种程度上已输掉战争

事实上，基辛格在俄乌问题上不止一次批评美国。他9月30日向美国智库外国关系委员会发表讲话时再指美国在苏联解体后，试图将乌克兰纳入北约并不明智。但基辛格也不认同普京以此为理由，透过突袭把乌克兰重新纳入俄方势力范围内。他甚至认为，俄罗斯已“输掉战争”。

基辛格说：“俄罗斯在某种程度上已经输掉了这场战争，因为这场战争显示俄罗斯用常规攻击威胁欧洲的能量已明显不在了。”

美国前国务卿基辛格认为，俄罗斯在某种程度上已输掉战争。（互联网）

在基辛格发表上述讲话之前，西方媒体从中俄领导人最近一次互动，以及中方对俄罗斯用公投正式吞并乌克兰境内四个占领区的反应发文揣测，随着俄罗斯在战场上节节失利，中国的处境愈加尴尬，北京正设法在乌克兰问题上与俄罗斯拉开距离。

普京和习近平趁在乌兹别克斯坦举行上合组织峰会之便会面，好些西方媒体留意到，普京在会后承认，中方对乌克兰战争有“疑问和关切”，而中方会后发表的声明只字未提乌克兰局势，也不提北约威胁，仅笼统表示中方愿同俄方在涉及彼此核心利益问题上相互给予有力支持。相比之下，普京则明确表示，坚持一个中国原则，强调台湾是中国的一部分。

俄罗斯总统普京（左）和中国国家主席习近平9月16日在乌兹别克斯坦城市撒马尔罕举行的上合组织峰会会面。（法新社）

北京在拉开距离？

美国《外交学者》杂志一篇评论文章说，根据中方新闻稿，习近平在与普京于2月间和6月间的两次通话中，都明确提到乌克兰问题，到了9月的实体会面，中方在声明中已完全不提乌克兰局势。文章将之解读为，俄罗斯愿意在台湾问题，这个中国的核心利益上公开挺北京，但中国并没有在乌克兰问题上给予俄罗斯相应的支持。

据美国之音报道，在中国全国人大委员长栗战书访问俄罗斯期间，双方对乌克兰局势的表述也有不同。

据俄国下议院发布的新闻稿，栗战书说，“在涉及俄方切身利益的问题上，中国理解并支持俄罗斯，尤其是乌克兰局势”。不过，在中国官方及新华社发布的内容中，仅写道“中方愿继续同俄方一道，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持”，没有提到乌克兰。

报道说，有分析人士评估，普京公开承认中方对乌克兰战争有“疑问和关切”应该不是自愿的，而是因为中方不满俄方发表关于栗战书谈话的新闻稿，而要求俄方表达中方对战争感不安的立场。

美国前国家安全委员会欧洲事务高级主任、美国乔治敦大学国际关系学教授库普坎（Charles Kupchan）认为，与乌克兰战争初期的表现相比，北京有点后缩了。

库普坎说，在乌兹别克斯坦以及中国媒体上看到的迹象显示，中国正在与普京保持距离，因为俄罗斯在战争中打得并不顺利。

“我确实认为北京正在悄悄地、微妙地在自己与乌克兰战争之间拉开距离。”

艰难的平衡术

俄罗斯上周正式吞并乌克兰境内卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松、扎波罗热四个地区，中国并未批评俄罗斯，与俄罗斯2014年吞并克里米亚时的反应一样。中国外交部只称，“始终主张各国的主权、领土完整都应该得到尊重”。

美国和阿尔巴尼亚随后起草并向联合国安理会递交一项决议草案呼吁所有国家、国际组织和机构不要承认俄罗斯的吞并声明。因为俄罗斯否决，草案未能通过，中国与巴西、印度等国都投弃权票。尽管如此，一般相信，中国不会明确支持俄罗斯的公投，因为这将损害中国自身的领土主张。

BBC中文网报道，美国巴克内尔大学国际关系教授朱志群分析称，中国政府在俄乌战争这个棘手问题上试图两面讨好，鉴于当前中俄关系的重要性，中国不会站出来公开反对公投，但这也并不代表中国支持或承认这次公投。

朱志群说，“中国不会公开反对，以给俄罗斯和普京面子。但中国是有底线的，并不会完全站在俄罗斯一边，特别是入侵乌克兰及通过公投吞并部分乌克兰领土。”

俄乌战事开打七个月来，中国至今没有公开谴责俄罗斯，两国还在太平洋水域展开联合巡逻，中国在莫斯科受经济制裁后，还成了俄方能源和货品的主要出口市场，但北京至今也没有与莫斯科签署新的经济协议，美国也证实，中国至今未在战事中向俄罗斯提供物质支持。

美国之音引述欧亚集团全球宏观地缘政治资深分析员韦恩（Ali Wyne）说，中国正试图在俄罗斯、西方以及自身利益，这“三难”之间维持平衡。

韦恩认为，要同时实现这三个目标很难，而且战争持续的时间越长，中国就越难维持这种平衡。他说，中国没有更好的选择，只能试图“蒙混过关”，希望战争早点结束。

乌克兰军队10月3日在乌南部地区向俄军发射火箭弹。（法新社）

中国舆论亲俄声音趋弱？

《外交学者》9月21日刊登作者署名为穆春山（Mu Chunshan，音译）的文章称，过去七个月来，中国国内舆论对乌克兰战争的质疑声已经增强。

穆春山说，战争开打初期，中国官方电视台邀请不少专家分析俄乌局势，好些人公开评断俄罗斯铁定打胜仗，但这些声音已逐渐消失，反而是近几个月，在社交媒体平台上出现越来越多反对俄罗斯攻打乌克兰的声音。穆春山说，甚至有网民说，俄罗斯的并吞公投，让他们想起当年的外蒙古独立公投。

穆春山认为，亲俄声音的减弱，显示一些过去支持俄罗斯的中国人看到战局正在恶化。

穆春山说，他很多的媒体朋友起初都对俄罗斯战胜乌克兰持乐观态度，但是现在他们在思考如果俄军落败，对中国可能带来的影响。“这种变化不仅与战场形势有关，也与中国媒体乃至中国官员对俄罗斯未来的判断，态度更加谨慎有关。”

虽然北京处境尴尬，但外界一般相信，因俄罗斯是中国联手制美的重要伙伴，除非普京真的动用核武，否则中国不可能抛弃俄罗斯。不过，战事拖得越久，中国的平衡术就更难驾驭。或许让北京更苦恼的是，它尝试在中俄关系和普京发动乌克兰战争的行径之间打造一道防火墙，但至今成效并不显著。