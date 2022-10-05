人民币成为莫斯科交易所交易量最大外币

中国人民币在俄罗斯莫斯科交易所连续两日成为交易量最大的外币。

据中国央视新闻星期三（10月5日）报道，根据俄罗斯商业咨询网站（RBC）援引莫斯科交易所数据，星期一（3日）人民币交易额在莫斯科交易所首次超越美元，成为该交易所交易量最大外币。

数据显示，星期一莫斯科交易所共完成T+1人民币/卢布交易6万4900笔，交易金额703亿卢布（约16亿9500万新元），而同日美元/卢布成交2万9500笔，交易额682亿卢布。

而截至星期二（4日）收盘时，人民币在莫斯科交易所受欢迎的地位仍未改变。当天，莫斯科交易所人民币/卢布成交4万6000笔，交易额为639亿卢布；美元/卢布成交2万1500笔，交易额为594亿卢布，而卢布/欧元成交了1万8500笔，交易额仅为473亿卢布。

另据俄罗斯卫星通讯社《俄罗斯媒体看中国》节目星期二报道，RBC援引国际资金清算系统(SWIFT) 的报告报道称，8月份俄罗斯占中国境外人民币支付总额的 4.3%，仅次于英国的5.75%。

报道称，过去五个月俄罗斯在离岸人民币支付中的份额显著上升。2022年5月以来人民币在莫斯科外汇交易量中的份额增长到原来的14倍，而8月份外汇交易量达到1.3万亿卢布，相当于欧元/卢布的交易规模。

报道引述“开放投资”全球研究部首席分析师瑟罗瓦特金称，在欧美制裁俄罗斯的背景下，俄罗斯进口业务增长、能源供应转向其他市场，以及为规避制裁导致俄罗斯公司外汇账户被冻结，预计俄罗斯在人民币支付总额中的份额将进一步增长。