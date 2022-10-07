俄寡头游艇停泊港水域 港府称不对个别国家实施单边制裁

俄罗斯钢铁寡头莫尔达绍夫（Alexey Mordashov）拥有的豪华游艇星期四（10月6日）停泊在香港水域，香港特区政府称无权也不会对个别国家实施单边制裁。

综合香港《明报》和彭博社报道，莫尔达绍夫拥有的这艘豪华游艇价值5亿美元（约7亿新元），上周离开海参崴后航行逾一个星期后，神秘地出现在香港水域。

这艘豪华游艇星期三（10月5日）进入香港海域，6日晚停泊在香港岛坚尼地城与昂船洲间水域。

俄乌战争暴发以来，美国和欧盟等国对俄罗斯总统普京的盟友实施制裁，莫尔达绍夫是其中一人。

彭博社引述莫尔达绍夫发言人称，莫尔达绍夫目前身处莫斯科，但拒绝对游艇去向置评。

香港海事处回复《明报》查询时称，不评论个别抵港船只事宜。港府则称，一直全面实施及执行联合国安理会的制裁，个别国家可能基于自身考虑，向某国家实施单边制裁，港府没有权力也不会对其他司法管辖区的地区实施单边制裁。直至截稿为止，《明报》未接获相关领事馆有关查询查询的回复。

香港海事处资料显示，莫尔达绍夫的游艇由俄罗斯海参崴出发，5日下午4时14分抵港，首站为西面检疫及入境船只锚地，该游艇代理人为位于黄竹坑的“艪思动游艇有限公司（Lodestone Yachts）”。未来36小时离港名单未见这艘游艇。目前所有抵港船只须抵港前不少于24小时书面通知海事处并获允许，提供国旗、抵港目的、保险提供者名称等资料。

福布斯报道，莫尔达绍夫等俄罗斯富翁被制裁后游艇保险也受影响，莫尔达绍夫上述游艇原在英属开曼群岛登记，现改为俄罗斯登记。这艘游艇3月起曾先后前往西印度洋岛国塞舌尔，返回海参崴后一度前往韩国釜山，之后返回海参崴，直至5日入境香港。

这艘游艇德国制造，船长142米，名列全球20大最长游艇，船速最高20节。船上有两个直升机停机坪，设泳池、桑拿健身房、电影院和20个豪华客舱，最多可容纳36名客人。