英媒：许家印疫前买下伦敦最贵豪宅

知情人士透露，中国恒大集团创办人许家印在英国暴发冠病疫情前，以2亿1000万英镑（约3亿3600万新元）买下伦敦最贵豪宅。

英国《金融时报》星期五（10月7日）报道，出面购买这栋豪宅者是有“重庆李嘉诚”之称的中国房地产大亨张松桥。

张松桥旗下在港上市公司中渝置地2017年以11.35亿英镑收购收购伦敦利德贺大楼（Leadenhall Building，俗称“ Cheesegrater”）全部股权。这相信是中企在英国房地产市场最大的收购交易之一。

《金融时报》引述知情人士报道称，前中国首富、恒大集团创办人许家印才是上述豪宅的幕后买家。

根据英国土地注册处的文件，一家英属维尔京群岛注册的公司Vision Perfect Global Ltd从加勒比海南部岛屿库拉索注册的公司Yunak Property Corp买下这栋豪宅。

两位中渝置地高管获委任为一家驻英国相关公司的董事，2020年2月的记录显示许家印的妻子丁玉梅拥有这家公司至少75%的股份。

知情人士称，上述伦敦豪宅实际在待售中，但还未进入正式的出售程序。

中渝置地告诉《金融时报》称，该公司与上述物业有关联，但并非实际拥有者。中国恒大集团和许家印未回应《金融时报》的置评请求。