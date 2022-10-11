俄企转向香港 以图规避西方制裁

业内人士透露，被西方金融中心拒于门外的俄罗斯公司，正在探索把香港作为替代选择。美国官员因此担忧，香港将成为因乌克兰战争受制裁企业的避风港。

据彭博社10月11日报道，香港ONC柯伍陈律师事务所主管合伙人甄灼宁透露，包括国有企业在内的一些大型俄罗斯公司，正寻求与香港律师事务所合作，帮助他们进入香港，希望这里是比纽约和伦敦等地更“友好的司法管辖区”。

三位知情人士称，至少还有两家香港律所接到俄罗斯公司的联系，有些公司询问在香港筹集资金事宜。

甄灼宁说，俄罗斯公司转移某些业务到香港的兴趣肯定正在增加。他的公司已与俄罗斯客户进行了初步讨论。他说，一些公司寻求将某些注册项变更为香港，同时保留在俄罗斯的业务。

但是，鉴于二级制裁的威胁，香港的银行和审计机构是否愿意与俄罗斯公司打交道，这还是个问题。例如，就连在香港展业的中国大陆银行，都不愿与香港受到美国制裁的官员做生意。

美国国务院上周末表达了对香港被用来规避制裁的担忧。

美国国务院发言人说：“香港作为金融中心的声誉取决于是否遵守国际法律和标准，有人可能将香港当做避风港，逃避多个司法管辖区的制裁，会进一步让人质疑香港营商环境的透明度。”

香港金管局没有任何形式的制裁或指定名单，但在3月份强调，银行需要评估此类风险。金管局没有立即回复彭博寻求评论的请求。