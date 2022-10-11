香港立法会本会期不启动《基本法》23条立法

香港特区政府上周向立法会提交修订的立法议程内，剔除了今年初仍列入议程的《基本法》第23条立法。这意味着香港立法会2022年度会期将不会启动《基本法》第23条立法程序。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”星期一（10月10日）报道，香港保安局发言人受询时回应说，就《基本法》第23条进行立法，是香港特区的宪制责任，也有其实际需要。港府将继续积极推展《基本法》第23条立法工作，适时展开公众咨询。

香港律政司司长林定国今年7月在电台节目上说，港府正积极研究《基本法》第23条立法，但未有具体时间表。他指立法是《基本法》赋予的责任，但强调要谨慎、做充分的法律研究，法律要有确定性。

香港保安局局长邓炳强9月中在电台节目上说，《基本法》第23条立法有实际需要，但抗疫工作影响立法进度。到了9月24日，邓炳强在公务员国情讲座中表示，有必要就《基本法》第23条立法，强调这么做是要针对间谍活动。

香港行政会议召集人、新民党主席叶刘淑仪说，她相信港府抽起《基本法》第23条立法是因为有关政策研究尚未完成，时机未成熟。

香港选委界立法会议员何君尧10日表示，对港府做法感失望，批评政府在《基本法》第23条立法上裹足不前。

何君尧指出，中央政府于2020年出手订立的《香港国安法》，当中列明香港特区应当尽早完成《基本法》规定的维护国家安全立法，但至今已经两年半，港府仍未开展立法工作。他认为，《国安法》经《基本法》附件三适用于香港，有接近宪制地位的责任，港府不需要考虑社会气氛，只需要依法办事，尽早完成《基本法》第23条立法。

香港前保安局局长、新民党立法会议员黎栋国说，港府已多次表明《基本法》第23条立法非优先选项，加上上半年受疫情影响，相信保安局需聚焦协助抗疫，未能处理《基本法》第23条立法。