美国忧港成受制裁俄企避风港 李家超：香港将依法行事

针对有报道指美国担心香港成为受制裁俄罗斯企业的避风港，香港特首李家超回应称，香港将根据联合国决议及法律行事，若联合国决议制裁，香港会跟随。

彭博社星期二（10月11日）引述知情人士报道，被西方金融中心拒于门外的俄罗斯企业，正探索把香港作为替代选择。美国官员因此担忧，香港将成为因俄乌战争受制裁俄罗斯企业的避风港。

综合《明报》和网媒“香港01”等报道，李家超星期二（11日）在行政会议前记者会上说，任何国家实施制裁行为都有自己的考量，某些地方的行动设定在香港没有法律基础，香港不会采取任何行动。

李家超表明，香港会根据联合国决议及法律行事，若联合国决议制裁，香港会跟随，但不可能做没有法律基础的事，并强调这么做是违法的，也非香港的法治精神。

美国国务院发言人上周末说：“香港作为金融中心的声誉取决于是否遵守国际法律和标准，有人可能将香港当做避风港，逃避多个司法管辖区的制裁，会进一步让人质疑香港营商环境的透明度。”

李家超说，香港是充分尊重法治的地方，会按法律处理所有行为，作为金融中心，香港的监管制度与世界接轨。

李家超也在记者会上批评美国以港府实施《香港国安法》为由，对香港官员实施制裁。

李家超说，这些制裁是缺乏理据的“野蛮行为”，他不予评论，“因为香港官员做正确的事，保护国家利益和香港利益。我们对这些所谓制裁只会一笑置之”。