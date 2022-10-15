石家庄天津等下调首套房贷利率 中国多地进入“3时代”

中国多地首套房贷利率进入“3时代” 。石家庄、天津等地的银行星期五（14日）将跟进下调首套房贷利率。其中，天津地区多家银行已将首套房贷利率从4.1%降至3.9%，石家庄地区的多家银行则将首套房贷利率从4.1%降至3.8%。

根据新京报贝壳财经报道，石家庄地区某国有银行人士说：“我行从今天起才开始执行新的房贷利率，是昨天晚上才接到上级部门的通知”，该行已经将首套房贷利率从此前的4.1%下调至3.8%，但这一低利率仅执行到今年年底。

另有石家庄地区的银行人士表示，目前其所在银行亦已下调了首套房贷利率，首付比例2成。该行二套房利率仍保持在4.9%未有变动。

与石家庄距离300多公里的天津，也从当天起执行最新的首套房贷利率。天津地区某国有银行网点工作人员表示，该行已将首套房贷利率从4.1%下调至3.9%。

天津市另一家国有大行工作人员说，利率下调的通知是10月13日收到的，当前在天津市无房，且名下住房贷款已经结清，就可以认定为首套房资格。

中国十一国庆假期前夕，央行、银保监会下发通知，阶段性放宽部分城市首套住房贷款利率下限的城市条件。根据央行、银保监会9月29日发布的通知，对于2022年6至8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，在2022年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。

据不完全统计，自国庆假期至今，济宁、武汉、宜昌、襄阳、清远、江门、云浮、湛江等多个城市已经加入房贷利率下调的行列。其中，济宁由4.1%降至3.95%；清远由4.1%降至3.7%；武汉、宜昌、襄阳由4.1%降至3.9%。江门、云浮、湛江则是取消了利率下限。

有业内人士认为，当前房贷利率下限已达2019年以来新低。随着“稳楼市”的政策“组合拳”不断落地，尤其是“保交楼”专项借款如果能够顺利下发，对促进这些城市房地产市场信心的改善帮助不小。

