谭耀宗：逆向隔离仍面临技术性问题

中国全国人大常委谭耀宗预计，中共二十大后中国大陆和香港之间的通关配额可能会增加，但“逆向隔离”仍面对不少技术性问题，两地仍在商讨中。

据网媒“香港01”报道，谭耀宗星期六（10月15日）在有线节目《有理有得倾》上形容通关问题“难搞”，但随着疫情受控，相信可逐步放宽，朝向全面通关的目标。他预计，中共二十大后通关配额有机会增加，让有需要人士返回中国大陆。

谭耀宗说，中国大陆远远未达至全面开放、入境不用检测的阶段，预计香港未来会朝增加通关名额的方向放宽，有信心在中共二十大后每天入境配额会增加。

目前病毒由感染至确诊一般为期三天，谭耀宗认为，中国大陆可放宽防疫政策，包括入境大陆首七天酒店检疫期可以缩短至四天，以腾出酒店房间，增加通关配额。他也建议将“健康驿站”分散至大陆东莞、惠州等其他城市，而非集中在深圳，以增加配额数目。

中国大陆和香港早前成立专班商讨“逆向隔离”细节，港府曾表明两地就这个安排有共识，政商界一片看好，选址及细节安排其后甚嚣尘上。

对此，谭耀宗称，两地在就逆向隔离进行商讨，但仍面对不少技术性问题，包括人手需要闭环管理，在香港聘请有困难；此外，如果隔离设施由香港负责，一旦出现问题，导致大陆暴发疫情，责任该由香港或大陆方面承担。

被问到逆向隔离会否胎死腹中，他称，如果有同样方便的办法，他并不介意。

关于香港对外来人士未能放宽检疫至“0+0”（取消酒店隔离和居家健康监测要求），是否因为两地防疫政策不能差距太远，谭耀宗认为，这未必是主要考虑因素，相信当局正检视相关数据，例如输入病例数字等再作考虑。