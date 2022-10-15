台风尼莎星期六接近台湾 带来暴雨

台湾中央气象局公布，台风尼莎星期天（10月16日）将会接近台湾，下周一（17日）至周二风力影响会最明显。

据台湾《自由时报》报道，台湾中央气象局持续针对轻度台风尼莎发布海上台风警报，预报员谢佩芸说，星期天到下周一受外围环流及东北季风影响，雨势会比今天更明显，北部、东半部要留意豪雨，东北部更要留意大豪雨等级以上的降雨；下周一东北季风增强后，西半部还留意强阵风，户外行程应谨慎评估天候状况。

尼莎台风星期六下午5时中心位置位在鹅銮鼻的东南方约460公里处，以每小时17公里速度向西北西前进，近中心最大风速每秒18公尺（约每小时65公里，相当于八级风），八级风暴风半径120公里。根据最新资料显示，暴风圈朝巴士海峡接近，对巴士海峡、东沙岛海面构成威胁，提醒海面航行及作业船只应严加戒备。

谢佩芸说，从台风潜势预报图可以看见，星期六、日两天尼莎台风会进入巴士海峡，星期日白天通过台湾正南方，就是最接近的时候，下周一进入南海之后，就会离台湾越来越远。

报道称，尼莎台风外围环流星期六已为台湾带来水气，台东以北、恒春半岛都有降雨，尤其在北台湾特别明显。根据统计，星期六截至下午5时40分，累积降雨最多的地方是台北市士林区擎天岗测站的462毫米，其次依序是台北市北投区阳明山测站356毫米、宜兰县大同乡翠峰湖测站271.5毫米、北投区鞍部测站213毫米、新北市瑞芳区五分山测站203毫米，降雨都达到豪雨或大豪雨等级。

谢佩芸说，星期六晚降雨与白天类似，主要是在北台湾、宜花东，星期日白天尼莎台风更接近台湾时，将为迎风面的东半部、桃园以北带来更多降雨；星期日晚尼莎台风来到台湾西南侧之后，再加上东北季风增强，迎风面降雨会更大，北台湾降雨持续，累积雨量会很显著，东北部特别容易出现大豪雨等级以上的降雨，北北基桃、花东、恒春半岛都要留意豪雨等级以上降雨。

除了降雨，还要留意风力，谢佩芸说，星期六中部沿海、兰屿已出现九至十级强阵风，星期日晚东北季风增强，下周一、下周二是风力影响最明显的时候，中部沿海、澎金马、恒春半岛更有局部11级以上阵风发生。