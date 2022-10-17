中国气象台发黄色预警：不排除台风“纳沙”登陆海南

中国中央气象台星期一（10月17日）上午发布黄色预警，不排除台风“纳沙”登陆海南的可能。

据中央气象台网站消息，今年第20号台风“纳沙”的中心17日早晨5点钟位于海南省三沙市（西沙永兴岛）东偏北方向大约620公里的南中国海东北部海面上，就是北纬19.9度、东经117.3度，中心附近最大风力有13级（每秒38米），中心最低气压为965百帕，七级风圈半径280至300公里，十级风圈半径80公里，十二级风圈半径40公里。

台风“纳沙”预计将以每小时15-20公里的速度向偏西转西偏南方向移动，强度还将有所增强，最强可达强台风级（14级，每秒42至45米）。“纳沙”星期二（18日）强度将逐渐减弱，并向海南岛南部一带沿海靠近，星期三（19日）掠过海南岛南部海面后，趋向越南北部。目前尚不能完全排除“纳沙”登陆海南岛南部沿海的可能。

据广东省湛江海事局星期天消息，16日下午1时起，湛江海事局已启动防抗热带气IV级应急响应，全力做好台风“纳沙”防御工作。琼州海峡客滚船将于18日凌晨3时起停运。

同时，为应对水上突发事件，湛江海上搜救中心协调“南海救311”“海洋石油601”“湛港拖505”“龙腾消拖601”“雷州发电01”“琼引2”等10艘救援船舶，将于17日下午6时前到达相关水域应急值守。

另据湛江市气象台16日中午12时发布，当天上午10时，台风“纳沙”中心距离湛江市区偏东方约1110公里。预计“纳沙”将以15公里左右的时速向偏西方向移动，16日下午移入南中国海东北部海面，强度逐渐加强，19日趋向海南岛南部海面。受“纳沙”外围环流和冷空气叠加影响，18日起湛江沿海海面风力逐渐加大到8至9级，阵风10级。19日至21日，湛江有大雨到暴雨局部大暴雨。

根据广东省防总要求，16日下午5时前，全省所有渔船必须全部回港避风，回港人员全部上岸避险。海岛游、滨海浴场、滨海旅游景区全部关停。要引导游客合理调整行程，妥善安置滞留人员，防止游客遇险。