美专家：中国大陆近期不会武统台湾

美国著名中国问题专家赛奇认为，中国大陆不会在近期武统台湾，并将在中共二十大后加速减少对西方国家的依赖。

据台湾《联合报》报道，哈佛大学肯尼迪政府学院和台湾大学中国大陆研究中心星期二（10月18日）在立法院举行的“中共二十大对区域稳定及经济关系的挑战”座谈会，哈佛大学肯尼迪政府学院教授赛奇（Anthony Saich）在会上说，他认为中国大陆近期（in the near future）无意、也不会武力统一台湾，中共二十大后大陆将试图在经济、金融、科技等方面加速减少对西方国家的依赖，并透过国际组织强化其国际主导地位。

赛奇是美国著名中国问题专家，深入研究中国政治经济问题。半世纪前时任美国总统尼逊到北京“破冰”之后，他是第一批到中国的美国学者，熟悉中国政治情势。

赛奇说，俄乌战争令中国惊讶西方国家制裁俄罗斯的力度，但俄罗斯仍是中国对抗美国的重要后援，因此在俄罗斯仍处于混乱情况下，综合东亚目前力量平衡，中国大陆近期没有意图、也不会武力统一台湾，并且也不需要匆忙行动。

赛奇也说，中共二十大展现出中国政策方向的延续，俄乌战争让中国更强调，要尽快在经济、金融、科技等方面减少对西方国家的依赖，例如中国将尝试加快人民币国际化、成立中国国际能源交易所，以及中国人民银行建立跨境银行间支付系统等。

赛奇并指出，中国也清楚表明，将继续透过获得国际组织和机构的领导权，主导国际秩序，尤其在一些美国退出的领域上，并以此制定全球公共产品的监管标准。例如在航空、电信以及农业等领域，中国国家主席习近平多次表态，中国要成为规则的制定者（rule maker），而不仅是规则的执行者（rule taker）。

赛奇说，总体来看，中国仍会支持俄罗斯，因为放弃俄罗斯对中国来说没有任何好处，并强调虽然中国大陆短期内不会武统台湾，但武统仍在中国议程表上（That doesn't mean of course it's not off the table）。