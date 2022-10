美专家：中国大陆近期不会武统台湾

美国著名中国问题专家赛奇认为,中国大陆不会在近期武统台湾,并将在中共二十大后加速减少对西方国家的依赖。

据台湾《联合报》报道,哈佛大学肯尼迪政府学院和台湾大学中国大陆研究中心星期二(10月18日)在立法院举行的“中共二十大对区域稳定及经济关系的挑战”座谈会,哈佛大学肯尼迪政府学院教授赛奇(Anthony Saich)在会上说,他认为中国大陆近期(in the near future)无意、也不会武力统一台湾,中共二十大后大陆将试图在经济、金融、科技等方面加速减少对西方国家的依赖,并透过国际组织强化其国际主导地位。

赛奇是美国著名中国问题专家,深入研究中国政治经济问题。半世纪前时任美国总统尼逊到北京“破冰”之后,他是第一批到中国的美国学者,熟悉中国政治情势。

赛奇说,俄乌战争令中国惊讶西方国家制裁俄罗斯的力度,但俄罗斯仍是中国对抗美国的重要后援,因此在俄罗斯仍处于混乱情况下,综合东亚目前力量平衡,中国大陆近期没有意图、也不会武力统一台湾,并且也不需要匆忙行动。

赛奇也说,中共二十大展现出中国政策方向的延续,俄乌战争让中国更强调,要尽快在经济、金融、科技等方面减少对西方国家的依赖,例如中国将尝试加快人民币国际化、成立中国国际能源交易所,以及中国人民银行建立跨境银行间支付系统等。

赛奇并指出,中国也清楚表明,将继续透过获得国际组织和机构的领导权,主导国际秩序,尤其在一些美国退出的领域上,并以此制定全球公共产品的监管标准。例如在航空、电信以及农业等领域,中国国家主席习近平多次表态,中国要成为规则的制定者(rule maker),而不仅是规则的执行者(rule taker)。

赛奇说,总体来看,中国仍会支持俄罗斯,因为放弃俄罗斯对中国来说没有任何好处,并强调虽然中国大陆短期内不会武统台湾,但武统仍在中国议程表上(That doesn't mean of course it's not off the table)。