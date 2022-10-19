应对中国压力 美军拟2025年部署高超音速武器

美国国防部一位高级官员说，军方正加快速度研发高超音速武器，并做好在2025年前后部署高超音速武器的准备。

据美国之音报道，美国国防部负责研究与工程事务的次长徐若冰（Heidi Shyu）星期二（10月18日）在一场讨论会上被问到，面临中国和俄罗斯都在加快研发和部署高超音速武器，美军是否有紧迫感，并在采取什么行动？

她回答说，“美国现在每个军种都在研发高超音速武器，每个军种都在训练在2020年代中期部署这一系统。他们都在加快步伐早日进入初始作战期。所以我认为，紧迫感绝对是有的。”

徐若冰是五角大楼最高级别的亚裔美国人文职官员。她1953年出生于台北，在10岁时移民美国。工程师出身的她曾长期在雷神公司等军工企业任职，领导技术研发等业务，并在奥巴马政府期间担任过陆军部负责采购、后勤与技术事务的助理部长。

中国正在积极和快速发展高超音速导弹。去年夏天，中国试射的一枚可携带核弹头的高超音速导弹在攻击其预定目标前，先在近地轨道进行环球飞行，然后再重返大气层，飞向预定目标。

之后，美军参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）将军形容这一事件是一个‘斯普特尼克时刻’，暗示在高超音速武器研发方面，美国已经落后于中国，必须发奋图强、迎头赶上。

美国国防部2023年度的预算草案中已经包含47亿美元（66.82亿新元）的研发高超音速武器的专款。美国军方预计明年成功研发出高超音速武器的电池，2025年研发出海基高超音速武器，并在2027年研发出空射型高超音速巡航导弹。