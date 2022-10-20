台积电创办人张忠谋第六次代表台湾出席亚太经合峰会

台积电创办人张忠谋将第六次代表台湾出席亚太经合峰会（APEC）。这项会议将于11月18日至19日在泰国曼谷召开。

据中时新闻网报道，台湾总统府星期四（10月20日）在大礼堂举行宣布2022亚太经济合作经济领袖会议代表团记者会，总统蔡英文在致辞时说，张忠谋四度接受她委托担任台湾APEC领袖代表，向APEC成员传达对促进区域繁荣发展的重要建言，为台湾发声，提高台湾国际的能见度，扮演恰如其分的角色，也获得各国广泛的回响。所以要在此特别向张忠谋致上最深的感谢之意。

她说，当前全球经济正面临重重挑战，APEC成员有共同责任，为疫后亚太区域开展经济新局。台湾半导体产业，尤其是台积电，在台湾乃至于世界经济所扮演的举足轻重角色，更备受各方关注。

蔡英文指出，在这个重要时刻，由张忠谋担任台湾APEC领袖代表，可以说是无可取代的不二人选，这也是她第五度邀请张忠谋担任代表的最重要原因。

她说，她希望张忠谋及代表团所有成员，传达给所有与会成员以下三个重要立场。首先是向APEC成员诉求，必须正视区域内的意见分歧，努力在贸易的自由开放与公平竞争之间，在供应链安全与效率之间，以及在经济发展和包容永续之间取得适度的平衡，进而发展出一个更前瞻进步、可以被共同遵循的经济架构和规则。

蔡英文说，其次是要让各国更重视台湾在全球产业供应链，尤其是半导体产业所具备的关键影响力；同时也愿意和区域伙伴合作，共同打造安全、可信赖、有韧性的产业供应链。最后是要展现台湾在追求经济永续发展的决心和努力，包括和全球同步因应气候变迁，大力推动绿色转型，同时大幅提升劳工福祉、妇女权益和对弱势的照顾，努力追求社会的均衡发展。

张忠谋致词时说，台湾要跟可信任伙伴建立安全又有韧性的供应链，尤其是电子方面供应链，第二就是气候变迁，“我会非常努力遵照总统指示传递这两个消息”。