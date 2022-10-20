谭耀宗认为大陆将入境隔离期缩短至“2+5”可能性不大

全国人大常委谭耀宗受询时表示，有关美媒报道称，中国政府将境外人员检疫隔离期缩减至“2+5”（两天集中隔离+五天居家监测）的可能性不大。

谭耀宗接受网媒“香港01”查询时说，暂时没听到相关说法，但原则上估计一下子放宽到两天酒店隔离机会不大。

谭耀宗指出，目前流行的病毒，一般在感染后三至四天发作，所以整体方向都是朝向压缩检疫日数，大陆专家会视乎数据决定措施。压缩隔离日子之后，会腾出更多酒店房间，入境畅通一点，不会出现瓶颈。

但原则上，谭耀宗认为一下子跳到“2+5”的可能性不高，因为香港也是由7天酒店隔离跳到“3+4”（三天指定酒店检疫+四天居家医学监察），要按部就班处理。

至于如果真的改变检疫要求，会在何时？谭耀宗说，现阶段难以说得准，“其实（中共）二十大还有几天就结束，要改政策一定是二十大之后，但具体后到何时，真的说不清，但相信相关部门做完检讨会尽快公布。”

彭博社星期四（10月20日）引述知情人士报道，中国官方正研究是否将入境隔离检疫期缩短至“2+5”，即两天集中隔离医学观察和五天居家健康监测。

目前，中国的入境检疫隔离政策为“7+3”，即七天集中隔离医学观察和三天居家健康监测，期间共需做六次核酸检测，且不能外出。