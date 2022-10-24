台确诊者11月7日起免自主防疫 同住者免隔离

台湾防疫措施进一步放宽，确诊者从11月7日起无需自主防疫，同住家人也无需接受隔离。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜星期一（10月24日）在防疫记者会上说，（新一波BA.5）疫情确诊数已连续两周下降，防疫生活逐渐回归正常，因此11月7日起解除确诊者自主防疫、同住家人隔离、公共场所强制量体温等四项限制。

王必胜说，确诊者由“7+7”（七天居家隔离+七天自主防疫）改为“7+0”；隔离满七天只要检验呈阴性，就不需要再自主防疫。

王必胜说，确诊者同住家人本来有“3+4”（三天居家隔离+四天自主防疫）和“0+7”（七天自主防疫）两种方案可以选择，但11月7日起不论是否完成接种疫苗追加剂，统统改为“0+7”，不需居家隔离。但将获提供四剂快筛试剂，于接触匡列当天和有症状时快筛，以及外出需有两天内快筛阴性，但不会追踪，由民众自主管理。

至于进出公共场所，王必胜说，不再强制营业场所公共场域量体温。由于冠病使用体温监测效用不大，也造成人力损耗，因此从现有强制规范中移除。但各个场所可以视其营业服务性质是否延续，如医院、住宿型长照机构都可考量。民众参众宗教活动、团体旅游、健身房、八大行业等活动也不需有第三剂疫苗接种或快筛的限制。