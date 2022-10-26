中国老年人口中空巢老人占比过半

中国民政部养老服务司副司长李邦华星期三（10月26日）介绍说，中国空巢老年人占比目前已超过一半，部分大城市和农村地区，空巢老年人比例甚至超过70%。

根据中新经纬报道，李邦华在民政部例行新闻发布会上表示，为贯彻落实中共中央决策部署，民政部会同中央政法委、中央文明办等部门和单位联合印发了《关于开展特殊困难老年人探访关爱服务的指导意见》，在探访关爱服务方面作出了制度性安排，着力化解独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊家庭等特殊困难老年人的居家养老安全风险，更好满足基本养老服务需求。

据悉，《意见》明确了探访关爱服务的工作内涵，即：探访关爱服务是政府主导，社会共同参与，通过定期上门入户、电话视频、远程监测等方式，了解掌握特殊困难老年人居家生活情况，督促赡养人、扶养人履行赡养、扶养义务，并根据实际需要提供政策宣传讲解、需求转介和必要救援等服务的活动。

谈及为何在全国统一部署开展特殊困难老年人探访关爱服务，李邦华指出，截至2021年底，全国60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%，预计“十四五”时期，60岁及以上老年人口总量将突破3亿，占比将超过20%，中国将进入中度老龄化，养老服务已经成为积极应对人口老龄化的重要内容。而在养老服务体系中，居家养老是中国传统养老模式，也是绝大多数家庭和老年人的选择意愿。

李邦华谈到：“据调查，我国空巢老年人占比目前已超过一半，部分大城市和农村地区，空巢老年人比例甚至超过70%，大量老年人不与子女或其他家人共同居住生活，面临着居家养老的许多生活不便或困难，甚至是安全风险隐患”。

李邦华谈到，《意见》深入贯彻落实中共中央决策部署，充分总结了各地经验做法，形成了开展特殊困难老年人探访关爱服务的制度性安排，其目的主要有四个方面。一是防风险，帮助特殊困难老年人在居家养老中及时发现和排除安全风险，加强突发事件的应急救援。二是送温暖，三是强服务，四是促和谐。