中国1至9月工业企业利润降幅加大

中国国家统计局公布今年1月至9月全国规模以上工业企业营收数据，其中营收同比增长8.2%，低于1月至8月的8.4%，利润总额同比下降2.3%，降幅高于1月至8月的2.1%。

据中国国家统计局官网星期四（10月27日）发布的数据，今年1月至9月，全国规模以上工业企业实现利润总额62441.8亿元（人民币，下同，约12219亿新元），同比下降2.3%，降幅继续加大。这一数据已连续三个统计区间下降，其中1月至7月下降1.1%，1月至8月下降2.1%。

数据显示，1月至9月，在规模以上工业企业中，仅国有控股企业实现利润增长，其利润总额为20947.9亿元，同比增长3.8%。同时，股份制企业实现利润总额45593.4亿元，下降0.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额14814.5亿元，下降9.3%；私营企业实现利润总额17005.0亿元，下降8.1%。

数据显示，1月至9月，在41个工业大类行业中，19个行业利润总额同比增长，22个行业下降。其中，采矿业实现利润总额12469.6亿元，同比增长76.0%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3712.5亿元，增长4.9%；制造业则实现利润总额46259.6亿元，下降13.2%；

数据还显示，1月至9月规模以上工业企业实现营业收入100.17万亿元，同比增长8.2%，略低于1月至8月的8.4%增速；发生营业成本84.99万亿元，增长9.5%；营业收入利润率为6.23%，同比下降0.67个百分点。

同时，9月末规模以上工业企业资产总计152.64万亿元，同比增长9.5%；负债合计86.71万亿元，增长9.9%；所有者权益合计65.93万亿元，增长8.9%；资产负债率为56.8%，同比上升0.2个百分点。

据中国国家统计局星期一（24日）发布的数据，中国第三季度国内生产总值（GDP）同比增长3.9%，高于行业预期，前三季度GDP同比增长3.0%。

