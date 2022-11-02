市场传言防疫政策松动 陆港股连续两日上涨

投资者对于中国防疫政策放松的押注继续占据上风，陆港股市星期三（11月2日）震荡后延续升势。香港主要指数的涨幅超过2%，A股上证综指收复3000点。

据彭博社报道，星期二（1日）未经证实的重开传言刺激中国资产走强，星期三社交媒体继续流传未经证实的有关隔离政策等或有松动的传言，进一步带动陆港股市上扬。恒生科技指数最大上涨逾3%，三日涨幅超过10%，A股创业板指数也迈向连续三日走高，并领涨主要股指。午后香港股市因台风取消交易。

汇率方面，在美联储利率决策出炉之前，境内外人民币随其他主要非美货币对美元上涨，人民币中间价尽管连续第四天调弱，也未对市场造成显著影响。北京时间下午2:05，在岸人民币升0.09%至7.2744元，离岸则涨0.25%至7.2899元。

私募基金同创佳业的总经理余英栋说：“中国股市经历前期的走低，估值和基本面都进入一个低估区，市场在等待一个导火索驱动反弹，这时正好有了疫情政策相关的传言，如果被证伪，特效药疫苗等可能会有影响；如果还在猜测阶段，朦胧中市场可能还有上涨机会。”

中国股市今年持续受到清零政策对经济和市场的影响，尽管年内也曾因防疫放松的预期受到短暂提振，但行情最终由于疫情反复、多地加强封控而再度走弱。不过，当前在A股跌至两年低点附近之际，市场对利好传言反应更为强烈。有分析师认为，该预期若得以证实，将对市场形成强力支撑。

中国监管层也在中共二十大之后齐发声维稳市场，证监会副主席方星海在星期三公布的访谈中说，继续欢迎投资者进入中国市场，中国开放的大门只会“越开越大”，不要做空中国大陆和香港。

此外，在有关中国交易商协会召开民营房企座谈会，推进第二轮增信发债项目的报道提振下，地产股星期三也止跌回升。碧桂园、旭辉控股等领涨彭博行业研究(BI)中资地产指数。

当前市场的乐观情绪积聚令A股交投快速升温，沪深成交额星期二超过9800亿元人民币（1904亿新元），为8月底以来最大，两市融资余额也连续第二日上涨。值得注意的是，外资仍在撤离A股，星期三截至当地时间下午1点51分，外资当日通过陆股通净卖出A股逾76亿元人民币。美联储将于亚洲时间星期四凌晨公布利率决议，其加息步伐料影响全球市场的风险偏好。

余英栋补充说：“市场能不能在修复后走出一个长周期的上涨，疫情放松是其中一个因素，另外还需要看未来地缘政治风险和经济基本面的复苏情况。”