下午察：供销社重出江湖？

“供销社”这个词，很多上了年纪的中国人还有印象，年轻一代则大多不了解。已从人们视线中淡出许久的供销社，如今却“翻身爆红”，成为热门概念。

供销社到底是什么？它当年如何衰落，如今又为何重新火起来？这究竟是计划经济的回归，还是市场经济下的新形态？是资本市场的概念炒作，还是高层在下一盘更大的棋？

供销社“重出江湖”

今年以来，尤其最近一个月，“供销社”这个似乎消失许久的词汇，频频出现在中国官媒的报道中。

北京市团结湖供销便民服务中心。（中新经纬）

《湖北日报》10月11日报道，湖北省实施“基层社恢复重建工程”取得阶段性成果，已恢复重建基层供销社1300多个，基本覆盖全省乡镇，基层社社员达到45万2000人，供销合作总社相关负责人称，争取2025年全省基层社社员达到150万。

人民网11月1日报道，2019年以来，宁夏供销合作社累计投入资金2990万元（人民币，下同，约582万新元），撬动社会资金6553万元，新改扩建乡镇级供销合作社179个、村级供销合作社70个，全系统基层社总数达到249个，乡镇供销合作社覆盖率由2017年的56%提升至92.7%，服务覆盖面达到95%以上。

《兰州日报》10月30日也报道，在疫情中，该市供销社直属企业线上服务不打烊、线下配送及时，保障当地居民“菜篮子”。

中国供销总社招聘公务员也受到关注，招聘启事称，2023年，中华全国供销合作总社计划考试录用机关工作人员，欢迎广大有志于投身供销合作事业的优秀青年踊跃报考。

中华全国供销合作总社的招聘启事。（互联网）

资本市场的反应十分敏锐。11月1日，沪深两市的供销社板块大涨超8%，新野纺织、中再资环、辉隆股份、新力金融、浙农股份、天鹅股份、中农立华、中农联合、天禾股份等供销社系统控股或参股的上市公司纷纷涨停。

据《证券时报》11月2日报道，多家上市公司接受采访，回应供销社相关业务情况。雪人股份称，已为部分省市供销合作社的冷链物流项目提供产品与服务，正在与各地区供销社进一步探讨冷链物流基础设施建设方面的合作；武商集团称，公司深化拓展“国企联村”行动，探索助农增收的有效路径，助力实现乡村振兴；张家港行称，将大力加强与各村级集体组织的合作、持续深耕普惠金融，多措并举推进支农支小业务发展。

网民反应不一

对于供销社的“回归”，中国网民反应不一。有人担心倒退回计划经济，有人认为是便民助农的好举措，也有人试图从更高的视角分析其中原因。

有网民说，最近供销社相关的报道，让他回忆起小时候的困难岁月。那时物资短缺，供销社垄断了很多生活必需品的买卖，买东西要凭粮票、肉票、布票，还要排队。如果回到那种模式，毫无疑问是一种倒退。

有网民回忆称，当年到供销社买东西，里面的工作人员态度恶劣，一副“爱买不买”的表情。后来市场经济发展起来后，他在商场里才有了“顾客是上帝”的感觉。

一些网友的回忆中，曾经的供销社商品短缺种类少、服务态度差，代表了计划经济年代。（互联网）

还有网民担心，如果国家力量支持的供销社不断扩张，民营小型商超、社区小店甚至大型超市可能会被挤出市场，会不会形成新的垄断。

也有很多网民对供销社表示支持。有网民说，他所在的农村，人口分散、农产品投资周期长，民营资本不愿意做这样下沉、回报慢的市场，多亏了供销社，帮助当地人打通了渠道。

有城镇居民也对供销社心存好感。有网民说，疫情封城期间，当地供销社保证供应物资，价钱也公道，假如没有供销社，要么买不到菜，要么就得买天价菜。

网络热议中自然也少不了“大棋党”。有网民说，内循环、全国统一大市场、供销社，这些都是国家的一盘大棋，准备好应对未来的困难时期，说直白点，就是“备战备荒”。

供销社的兴衰与演变

说供销社“回归”或“重启”，是不严谨的。事实上，供销社在中国从未消失过，只不过随着时代变革，它在国民经济里的影响力和扮演的角色几经变化。

先看看目前中国官方对供销社的定义。全中国供销系统的最高机构是中华全国供销合作总社，它由国务院领导，行政级别为正部级。据《中华全国供销合作总社章程》第一章第二条，供销社的定义为：一个以农民社员为主体的集体所有制性质的合作经济组织。而供销合作总社的职责包括：宣传“三农”（农业、农村和农民）方针，指导全国供销合作事业发展；根据授权，对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理等。

中国供销社的历史已有百年，可以上溯到1922年9月安源路矿工人俱乐部组建的第一个消费合作社——安源路矿工人消费合作社。

供销社在中国经济中所扮演的角色最为重要的时代，是中共1949年建政后实行计划经济的几十年。从1953年开始，中国陆续对粮食、油料、棉花等重要物资采取“统购统销”，即政府在农村实行农产品计划征购，在城市则实行定量配给。

供销社在中国经济中所扮演的角色最为重要的时代，是中共1949年建政后实行计划经济的几十年。（互联网）

统购统销使重要物资处于国家管控之下，将原来分散的小农经济纳入计划经济范畴，一定程度上提高了效率。但计划经济体制也造成很多弊端，供销社因垄断市场、服务态度差、商品短缺种类少，长期被人诟病。改革开放后，中国开始实行市场经济政策，供销社丧失了专营权，渐渐退出国民经济的主舞台。

供销社虽然衰落，但未消失，并在市场经济中逐渐转型。

中国官方近年来多次发文，提出深化供销合作社综合改革。据中新经纬报道，2013年，中央一号文件提出支持供销合作社开展农产品流通，充分发挥供销合作社在农业社会化服务中的重要作用；2018年，中央一号文件就全面实施乡村振兴战略作出部署，提出支持供销、邮政及各类企业把服务网点延伸到乡村，健全农产品产销稳定衔接机制。2021年又提出开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点，健全服务农民生产生活综合平台。

《北京商报》的报道指出，在市场经济的当下，供销社基层社除了发挥最开始的保障农村地区物资供应、稳定物价外，已经逐渐发展成一个包含物资流通、技术服务、农田托管等功能的综合中心。数据显示，2021年，中国供销系统实现农产品销售额2.7591万亿元、日用品销售额1.4925万亿元，同比分别增长24.3%和17.1%。

对于供销社未来的发展，湖北省襄阳市供销社办公室马通在接受《北京商报》采访时指，未来它更会像一个打通“最后一公里”的综合服务中心。马通说，农产品的上行下行都需要冷链，但由于农产品成本高、回收低，社会资本做农村冷链的很少，供销社正好利用中央的资金做这些东西，在田间地头建设冷库和冷链运输。

马通说，供销社也在整合物流成为“第四方物流”。“许多物流公司在到达乡镇最后一级快递网点的时候，由于乡镇多山等原因，并不会配送到每家每户。供销社基层社直接在当地整合物流，各大快递将自己的快递送到我们的仓储后，由我们配送给居民或统一保管要求居民自取，既为物流公司省了人力，也方便了偏远地区的居民。”

简言之，和一般的商店、超市不同之处在于，供销社下沉市场更深、业务种类更多，并且仍然承担着相当一部分的政治职能。

北京团结湖天宇市场供销便民服务中心。（北京市国资委公众号）

平心而论，今天的供销社更多是中国政府在市场经济下振兴农村的手段，看到供销社重建，就认为要退回计划经济，这种想法应该是过虑了。不过也应该思考，为何每次这类概念出来时都会引起很多人担忧，就像担心全国两会（人大、政协年会）2020年5月首次提出的“国内大循环”是要闭关锁国，担心中共中央和中国国务院今年4月提出加快建立“全国统一大市场”是要统购统销。

人们担心的或许是，中国现任领导层是否过于相信国家之手对于经济发展的掌控；人们也担心，领导层是否已经认定，中国未来必将面对被封锁、被制裁、与外部脱钩甚至开战的情境，因此才提前布局。这些忧虑，短时间内恐怕都无法消解。