港专家建议取消三个月内确诊人士入境限制

针对香港财政司司长陈茂波核酸检测阳性后，无须隔离并可出席国际金融领袖投资峰会一事，港大感染及传染病中心总监何柏良认为，港府应披露更多资料。他还建议港府取消三个月内确诊人士的入境限制。

据网媒“香港01”报道，何柏良星期五（11月4日）在港台节目《千禧年代》中说，过往数年卫生防护中心一直有在疫情记者会公布确诊病人CT值资料，并认为香港当局现在不可含糊其辞讲“合乎康复”，应披露更多资料，以及详细解释三个月内曾确诊的人士入境安排细节。

他指出，香港及外国研究显示CT值大于30，加上快速检测由阳转阴，显示传染性消失，故确诊人士第六及第七日快速检测阴性即可解除隔离，并提到同样原则应在入境人士中应用。

他认为，三个月内曾确诊人士入境应无须红码或黄码，而抵港后的定期核酸检测也应取消，“我觉得这可以说是画蛇添足的措施，对于复常没有帮助。”

何柏良说，政府应取消三个月内曾确诊的入境人士在机场进行核酸检测，或仍安排核酸检测，不过目的只是找出其受感染病毒的品种，增加流行病学资讯。

他强调，当局应把握这次机会理顺相关安排，三个月内确诊过、可提供到相关证明，加上快速检测阴性的人士，可全部取消入境限制措施。

另外，供六个月至五岁幼儿接种的复必泰疫苗幼儿配方星期五抵港。

何柏良提到，现时儿童不论年龄层面，香港第一针接种率百分比欧美国家和亚洲地区都高，两岁以下儿童接种率达19%，反观欧洲国家未建议相关年龄层儿童接种，而美国建议四岁以下接种后，现时接种率仅8%。

他认为无论香港还是世界各地，都面对同一挑战，就是家长不带小朋友接种。他强调当局要处理相关问题。