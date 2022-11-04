下午察：防疫人祸又一例

中共二十大结束后，严厉的防疫政策并没有告一段落。随着各地冠病疫情持续升温，不少地区实施静默管控，由于地方防疫政策僵化刻板，再次发生了疫情期间就医难的悲剧。

急惊风遇上慢郎中

兰州七里河区星期二（11月1日）发生一起一氧化碳中毒事件，造成一名年仅三岁的男童死亡。根据男童父亲向英国广播公司（BBC）、路透社和财新等媒体描述，遇事家庭在兰州开手抓肉店，疫情静默期间关店在家。

因为“条件不好”，家人用液化气灶烧水给没有暖气的房间取暖。男童父亲当天中午先是发现妻子摔倒在地，对妻子实施急救后，发现三岁的儿子不省人事。由于疫情封控，所在小区的每个巷口都设有三四米高的铁皮路障，管控人员拒绝男子出行请求，还拒绝动用应急使用车辆。

期间，着急的孩子父亲在社区大声呼救，多次拨打社区和120电话无果。小区居民最终拨通120后，等了40多分钟也没等到救护车，最后父亲带着孩子坐出租车去了医院，孩子抢救无效不幸死亡。

官方怎么说？

相关事件迅速冲上微博热搜，但很快被撤下。不过，小区居民和这名父亲在三轮车的车斗中抢救孩子的场景被记录在视频中，在互联网上广泛传播。

小区居民正在给躺在三轮车的车斗中的孩子作心肺复苏。（视频截图）

兰州市应急管理局和公安分局1日分别通报事件，在简短的回应中称，“事件原因正在调查”。

与此同时，舆情持续发酵，引发民众的愤怒。未经证实的网传视频显示，兰州疑似出动特警，和当地居民发生冲突。视频中，身着白色防护服、手持“兰州特警”黑色盾牌的人员深夜在街头和居民对峙，双方隔着路障相互指责。

网传视频显示，兰州疑似出动特警，和民众发生对峙。（视频截图）

另一个视频中，身着白色防护服的人员和当地居民撕扯扭打在一起，视频拍摄者高喊“打人了”，街边的广告牌上，有“兰石·豪布斯卡楼盘”的广告，疑似拍摄地在兰州。还有视频显示，数队警方人员深夜出警，发现被拍摄后，上前警告民众关掉手机。

男童死亡两天后，兰州市委宣传部3日公开事件完整时间线，详细说明了急救、警察、社区卡口工作人员的值守情况。在官方通报中，120第一次接到求助是在12时18分，在经历安排医生、线上诊疗等一系列操作后，最终于下午1时44分发出派车指令。

卡口点的防疫工作人员也确实接到了男童父亲的多次求助，但并没有给予及时帮助。最后值守民警帮忙拦停出租车，将孩子送往医院。

“非完美受害者”

和事件开始一致指责当地防疫相比，如今网上也有一些不一样的声音。

男童父亲在接受《北京青年报》采访时透露，给孩子做人工呼吸等急救措施效果不佳后，曾到住所对面的老人家里，请求阿訇念经，作祷告方面的仪式。阿訇是中国伊斯兰教教职称谓，主持伊斯兰教的各种仪式。兰州多有回族居民，信奉伊斯兰教，遇事家庭就是回族人。

抢救孩子期间请求阿訇念经这个细节被发现后，不少人开始质疑孩子父亲处理事情的方式。官方通告中提到，孩子父亲曾四次拨打120，第四次拨通时，称妻子摔倒，意识不清。医生随后在长达半小时的时间里，尝试联系孩子父亲进行线上诊疗，但都未接通。

有网民对比时间线后推测，医生尝试联系半小时未果，原因也许是孩子父亲当时正在作祷告仪式，没有接电话，耽误了救治时间，因此孩子父亲也有责任。

孩子父亲在接受访问时透露，曾在抢救孩子期间请求阿訇念经。（视频截图）

还有网民指出，根据官方通报，第一次拨通电话的时候，孩子父亲仅说妻子遇险，并没有提到孩子，急救是在下午1点多才知道孩子的情况。

孩子父亲接受媒体采访时说，防疫措施“间接害死”自己的儿子。部分网民为三岁孩童的逝去惋惜悲痛同时，还有一部分网民指责，孩子父亲在推卸自己的责任。

对此，有人反问道，四处奔跑求助的焦虑父亲，难道还需要分分钟盯着手机吗？

官方通告春秋笔法？

通告中，兰州政府详细说明了急救、警察、社区卡口工作人员的值守情况。当中每一个环节的工作人员都在各司其职，按照规定进行询问、转送信息、通知相关部门。

虽然政府承认，事故处置过程中暴露出救助机制不畅通、应急处置能力不强等问题，并称会对工作僵化刻板的单位和干部严肃处理；但是通报中没有明确说向谁问责，也看不出哪些人员应该对事件负主要责任。

有网民评论说，官方通告“给每一分钟耽误的时间都找好了看似有逻辑的理由，看完一想全是胡扯”。

《环球时报》前总编辑胡锡进发文说，基层防控人员的工作水平可能不高，但他们都是很普通的人，和痛失爱子的那位父亲差不多，同属最基层的老百姓。很重追他们的责，砸他们的饭碗，摧毁他们各自家庭的生计，这真的是大家想要的吗？这是公平正义所要追求的目标吗？

那么谁应该为事件负责呢？是请求阿訇念经的孩子家属，是让孩子父亲回去戴口罩的城管人员，还是打不通电话就一直不发车的急救调度中心呢？每个人看似都是无辜的，只是按照规章制度做事，却酿造了这起惨痛的悲剧。

严格的防疫政策是为了保护人民，但却伤害了最需要帮助的个体。兰州三岁孩童中毒逝世，很可能不是最后一桩悲剧，而类似的事件，也在一步步削弱中国政府防疫的正当性。