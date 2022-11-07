台湾防疫措施松绑 确诊者改为“7+n”对港澳团客开放

台湾五大项防疫规定星期一（11月7日）起松绑，包含取消健身房、绕境等活动的三剂令；公共场所不强制量体温；港澳团客、陆籍研修生开放来台；确诊者改为“7+n”并于11月14日起，确诊者居家照护再缩短为五天。

据联合新闻网报道，台湾中央流行疫情指挥中心发布消息称，从星期一起，确诊者“7+7”（居家隔离防疫七天后，再自主健康管理七天）的后七天自主健康管理，调整为“7+n”，n天数介于零至七天，隔离满七天后，快筛阴性可提前解除自主健康管理。

第二阶段“5+n”方案于11月14日起上路，确诊者隔离天数缩短至五天，期满无论快筛结果，皆可自由外出，须全程配戴口罩。

同时，同住接触者“3+4”居家隔离改为实施“0+7”自主防疫。未来无论是否完成疫苗追加剂，同住接触者均采“0+7”自主防疫。最后接触日为第零天，隔天为自主防疫第一天，匡列为接触者当天快筛一次。

另一方面，民众参加宗教活动、团体旅游及或是进出健身房、八大行业等，会接触不特定人士或无法持续有效保持社交距离的活动或场域，不受疫苗接种剂次及快筛结果限制。

此外，取消营业场所及公共场域体温量测的强制性规范，各场所(域)仍可视其营业/服务性质及需要，自行决定健康监测之方式。另考量长照机构住民属于脆弱族群，医院、长照机构等，不会随之松绑，入内维持量体温。

入境管理方面，开放可依规定申请入境的港澳人士，包括来台就业（以白领应聘为限）、宗教活动（含传教弘法及研修教义）。港澳人士可以团体方式来台观光，由台湾交通部观光局核准之旅行业代为申请，每团人数为五人以上40人以下，在台可停留15天。

至于陆籍人士方面，此次仅开放陆籍研修生申请入境。有关在台就读学位陆生的入境申请程序，主管机关已于10月13日解除边境管制恢复常态，便利在台陆生往返两岸。