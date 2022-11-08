香港本月解禁旅游团入境措施

香港近日先后成功举办国际金融领袖投资峰会和国际七人榄球赛等国际盛事，显示具备对外恢复通关能力。港府星期一（11月7日）公布，落实旅游业界倡议的“团进团出”措施，入境旅行团本月起可在预先登记行程下，以三天“黄码”期间进入包括主题公园、博物馆及寺庙等指定旅游景点，并进入指定餐饮处所的分隔区域用膳，细节详情稍后公布。

综合《星岛日报》《明报》等报道，香港旅游业界向港府倡议实行旅行团“团进团出”不足半月，即获当局采纳有关安排。

港府7日说，容许由持牌旅行代理商接待的入境旅行团旅客，在预先登记行程的情况下，以疫苗通行证“黄码”进入包括主题公园、博物馆以及寺庙等指定旅游景点、并进入符合特别防疫要求的指定餐饮处所的分隔区域用膳。有关的持牌旅行代理商须向旅游业议会登记相关入境旅行团的行程，也须承诺严格遵守适用的防疫措施。

香港旅游业议会主席徐王美伦7日下午会见记者，回应“团进团出”新安排时说，她高兴见到港府回应业界诉求，形容新安排是“0+0”（取消居家健康监测要求）之前的“中途站”，也是好的开始，可以向外地展示香港开始复常。

对于新安排能为香港吸引多少生意，徐王美伦说，预料方案会在一周后出台，初期每日不超过一百人抵港。她称，接待入境旅客的旅客社，由推销至推广生意至少需三个多星期，希望能够抓紧圣诞的档期，相信陆续会有生意。

香港旅游界立法会议员姚柏良说，国际金融领袖投资峰会和香港国际七人榄球赛等大型国际盛事顺利举行，为盛事重临起了示范作用，而港府进一步放宽入境团防疫要求是“解决游客开饭问题”，有助推动“香港回来了”的正面讯息。

姚柏良说，业界见多了“曙光”，这个“0+3优化版”（三天居家健康监测）可让业界准备接待能力，迎接“0+0”。他续称，旅游业界期待港府再评估防疫措施，进一步加快复常，期望年底前再过渡至“0+0”，重建香港盛事之都的美誉。