广州荔湾区严控人员流动　倡导居家办公暂停返校

中国广东省广州市荔湾区发布关于强化社会面疫情防控措施的通告，要求严格控制人员流动，倡导居家办公和暂停中小学生返校。

据“广州荔湾发布”微信公号星期三（11月9日）通告，强化社会面疫情防控措施将从11月9日9时至11月13日24时实行。

通告称，为严格控制人员流动，市民除接受核酸检测和紧急就医等，原则上非必要不外出。

通告说，除承担防疫任务的医务工作者、保供人员、社区工作人员、志愿者、机关企事业单位干部职工，其他人员倡导居家办公，或就地转为社区志愿者。

通稿也称，中小学阶段学校、幼儿园暂停返校及线下教学。各高校、职业院校和技工院校实施封闭管理。校外培训机构暂停线下教学，托育、托管机构暂停服务。

另外，除保障市民生活和城市基本运行的水、电、燃油、燃气、通讯、环卫、粮油肉菜供应、生活超市（含农贸市场）、药店、医疗机构、餐饮类企业（只提供快递外卖服务）等行业和场所正常运行外，其余经营性场所一律暂停营业。

据广东省卫健委通报，截止11月8日24时，广东省新增本土确诊病例197例，其中广州有91例；广东省新增本土无症状感染者2611例，其中广州有2546例；广东省另有395例本土无症状转确诊病例，其中广州有387例。

据“广州荔湾发布”微信公号11月8日发布信息，广州市荔湾区的西村街近日发现数列核酸检测结果异常，波及范围有扩大趋势。