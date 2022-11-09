大金考虑将在华空调生产线部分迁回日本

大金工业（DAIKIN）公司考虑将中国家用空调生产线部分迁回日本，以避免冠病疫情及灾害等导致供应停滞的风险。

据共同社星期三（11月9日）报道，大金工业（DAIKIN）公司星期二（11月8日）透露，考虑将在华家用空调生产线部分迁回日本，以避免冠病疫情及灾害等导致的供应停滞风险。除了增加零部件日本采购外，根据汇率走势及需求，还考虑在日本建设新厂。

大金社长十河政则在2022上半财年（4至9月）合并财报发布会上称，“出于业务连续性计划（BCP）的角度将推进回迁”。

他表示如果需要增产，“由于关西的工厂较多，因此在关东建厂也是选项之一”。

具体产量及产品数将视日本国内需求变化、回迁成本及日元贬值的影响等作出判断。

今年春天中国上海市为应对冠病实施封城，令大金的供应链受到冲击，不得不采取措施，包括把部分零部件生产转移至滋贺制作所（滋贺县草津市）等。

上半财年合并财报的销售额为2.0197万亿日元（下同，约190万新元），同比增长29.6%；净利润1563亿日元，增长12.4%。得益于产品涨价和日元贬值，两项均创新高。

2022财年业绩预期进行了本财年第二次上调。销售额从之前的3.48万亿日元上调至3.76万亿日元，净利润从2300亿日元上调至2350亿日元。