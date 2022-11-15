李家超星期四率商团赴泰出席APEC峰会

香港特首李家超将于星期四（11月17日）率领商贸代表团，赴泰国出席在曼谷举行的第29届亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议及相关会议。

综合中新社、《明报》报道，李家超星期二（15日）出席行政会议前记者会时说，他将向与会的21个经济体领袖和商界代表讲好香港故事，并希望借机争取相关经济体支持香港加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。

李家超指出，经历三年疫情困扰后，香港目前在多方面有新发展，包括巩固国际金融、贸易、航运以及法律争端解决等固有优势，还拥有科技创新、文化艺术等新兴优势，希望争取与会者在港建立基地，大展拳脚。

他说，他将向接触的所有人士充分展示香港有活力，已经“动起来、活起来”，香港在国际舞台会再展光芒。“香港是既有中国优势又有全球优势的唯一一个城市。”

李家超提及，他将带领一个超过20人的商贸代表团招商引资。此代表团包括金融、银行、贸易、商业以及专业人士。

李家超说，RCEP经济体的GDP约占全球三分之一，相信加入RCEP将对香港产生提振作用，“会争取香港今早加入RCEP”。

据悉，除出席相关会议外，李家超在与会期间还与其他经济体领导人举行双边会谈，就共同关心的议题交流意见。在出席亚太经合组织会议后，李家超将率领香港商贸代表团继续访问曼谷，与泰国商界领袖会面和参观大型企业，增进双方贸易和商务合作，并积极了解当地经贸发展，以及介绍香港最新的实际情况。

李家超将于本月20日返港，期间由政务司长陈国基署理行政长官职务。香港商务及经济发展局长丘应桦则率先于星期三（16日）前往曼谷，出席翌日举行的APEC部长级会议。