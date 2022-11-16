重庆加强离渝人员出行管理 离渝需审批

鉴于重庆冠病疫情形势严峻，重庆市进一步加强离渝人员出行管理，落实离渝审批制度，以防范疫情外溢扩散。

据重庆市人民政府网站，重庆市疫情防控指挥部综合办公室星期二（11月15日）发布关于进一步加强离渝人员出行管理的通知。

通知要求，非必要不离渝，非急需不离渝。正在隔离观察中的密切接触者、居住在高风险区或临时管控区的人员、所在社区七天内有阳性感染者的人员暂不离渝。

通知说，离渝人员须有乡镇或街道开具证明，健康监测无异常，72小时内三次核酸检测阴性证明，具体要每日一次，最后一次核酸采样在离渝前24小时内并且以火车、民航以时刻表发车或起飞时间为准，“渝康码”为绿码。

通知也说，离渝人员至少提前一天向所在村或社区提出申请，需要自行提供七天内活动轨迹、72小时内核酸检测阴性证明、申请外出理由及相关证明、外出目的地等信息，报所在乡镇或街道审核。

通知称，离渝必要性并出具证明由乡镇或街道审核，外出就医等特殊情况优先审批。离渝人员所在社区存在传播风险隐患的，原则上不予批准。离渝学生提前向学校报备，经学校同意后可返校。“白名单”人员和车辆离渝不需审批。

据中国国家卫健委数据，重庆15日新增126起确诊病例，2688起无症状感染者。