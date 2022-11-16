李家超：参与APEC目的是说好香港故事

香港行政长官李家超将于星期四(17日)前往泰国出席亚太经济合作组织（APEC）会议。他接受中通社书面访问时说，此行目的是“说好香港故事”，宣传香港在“一国两制”下的优势。他认为以中国香港的名义参与APEC，足以证明“一国两制”成功落实，在会议期间，他会向区域全面经济伙伴协定（RCEP）成员国的领导人亲述香港加入协定的益处。

李家超说，香港作为世界上唯一汇聚全球和中国大陆优势的城市，是大陆与世界各地之间无可替代的连系平台，香港会好好把握国家发展带来的历史机遇，并主动对接“十四五”规划、粤港澳大湾区建设和“一带一路”等国家战略。

李家超还说，他会和团队向国际介绍香港的真实情况，包括举办多项大型国际性活动、重返国际舞台、社会回复安全和稳定。李家超相信，各地政商界领袖会把目光放远，不只留意现在的香港，更可看见香港未来的机遇和发展，把握投资和合作的良机。

李家超还在访问中表示，在APEC会议中，将与RCEP成员国的领导人会谈，亲述香港加入的益处，致力提升双方关系。他说，RCEP现时是全球规模最大的自由贸易协定，涵盖全球三成人口及国内生产总值，蕴含庞大的商机和经济潜力。香港支持自由开放贸易和投资，加入RCEP不但可以巩固香港作为国际贸易中心的地位，更可进一步融入区域产业，在货物、企业和服务业方面受惠于RCEP政策，并加强作为连通大陆界桥梁的角色。

