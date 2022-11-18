习近平APEC讲话：坚持开放包容 建设共同富裕的亚太

中国国家主席习近平在亚太经合组织（APEC）领导人会议上发表讲话时，强调坚持开放包容，建设共同富裕的亚太，要坚持开放的区域主义，构建更紧密的区域产业链供应链，稳步推进区域经济一体化进程，促进亚太全体人民共同富裕。

据中国央视新闻报道，习近平星期五（11月18日）上午出席在泰国曼谷国家会议中心举行的亚太经合组织第二十九次领导人非正式会议，并发表题为《团结合作勇担责任 构建亚太命运共同体》的重要讲话。

习近平说，当前冠病疫情反复延宕，世界经济复苏面临各种挑战，单边主义、保护主义上升，全球产业链供应链受到冲击，通货膨胀、粮食、能源安全等问题复杂严峻。

他指出，亚太是大家安身立命之所，也是全球经济增长动力之源。过去几十年，亚太区域经济合作蓬勃发展，创造了举世瞩目的“亚太奇迹”，亚太合作早已深入人心。现在，世界又一次站在历史的十字路口，亚太地位更加重要、作用更加突出。

在新形势下，为携手构建亚太命运共同体，再创亚太合作新辉煌，习近平提出四点建议，即要维护国际公平正义，建设和平稳定的亚太；要坚持开放包容，建设共同富裕的亚太；要坚持绿色低碳发展，建设清洁美丽的亚太；坚持命运与共，建设守望相助的亚太。

习近平说，亚太过去几十年经济快速增长，得益于和平稳定的环境。一个重要启示就是相互尊重、团结合作，遇到事情大家商量着办，寻求最大公约数。

他呼吁大家应该坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，尊重各国主权、领土完整，不干涉别国内政，尊重各国人民自主选择的发展道路和社会制度，重视各国合理安全关切，通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端。要积极参与全球治理，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，为亚太和世界和平稳定提供保障。

习近平指出，历史反复证明，开放包容、合作共赢才是人间正道。要坚持开放的区域主义，加强宏观经济政策协调，构建更加紧密的区域产业链供应链，推进贸易和投资自由化便利化，稳步推进区域经济一体化进程，早日建成高水平的亚太自由贸易区。要坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，促进亚太全体人民共同富裕。

他说，中方愿同有关各方全面高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，将继续推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，促进区域融合发展。明年中方将考虑举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，为亚太和全球发展繁荣注入新动力。

习近平说，保护生态环境、应对气候变化是全人类面临的共同挑战。要加强经济技术合作，加速数字化绿色化协同发展，推进能源资源、产业结构、消费结构转型升级，推动经济社会绿色发展。

他说，大家今年共同制定了生物循环绿色经济曼谷目标，协同推进生态环境保护和经济发展。中方将为落实曼谷目标提供支持。“我去年在联合国提出全球发展倡议，在减贫、粮食、能源、卫生等领域加强务实合作，加快落实联合国2030年可持续发展议程，欢迎亚太国家积极参与”。

习近平在讲话结尾提到，大家要以战略和长远眼光看待亚太合作，维护亚太经合组织在区域合作中的主渠道地位，维护亚太合作正确方向。要秉持亚太经合组织的宗旨原则，不断深化互信、包容、合作、共赢的亚太伙伴关系。要发扬“大家庭精神”，同舟共济、守望相助，朝着构建亚太命运共同体不断迈进。