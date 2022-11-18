中国要求景区接待游客不搞“一刀切”

中国取消跨省旅游“熔断”机制后，官方修订旅游业相关的疫情防控指南，要求景区接待游客不搞“一刀切”。

据澎湃新闻报道，中国文化和旅游部星期五（11月18日）针对旅行社及旅游景区修订了疫情防控工作指南，对旅行社及旅游景区的疫情防控工作提出细化要求。

对于旅行社，《旅行社冠病疫情防控工作指南（第五版）》要求，相关区域列为疫情高风险区时，未出发的旅游团队必须立即取消或更改旅游行程；相关区域列为疫情高风险等级时，已经在该地的旅游团队，必须暂停旅游活动，配合做好相关疫情排查工作。

指南也提到，旅行社应提倡小规模旅游团队；要求游客报名时如实告知与旅游活动相关的个人健康信息，出示健康码并在出行前再次核验；按照面向跨省流动人员开展“落地检”要求，积极引导游客主动进行核酸检测。

旅游景区方面，《旅游景区疫情防控措施指南（2022年11月修订版）》要求，旅游景区游客接待上限由各省区市官方根据当地疫情防控形势确定，不搞“一刀切”。景区要科学合理设置游客接待上限，严格落实门票预约制度。

指南也要求，景区内演艺场馆应实施专门预约管理，合理设置观众最大接待量和观看演出时观众的间距；应实行实名制购票，做到可查询可追踪。此外，应对进入景区的所有人员进行体温检测，查验健康码和72小时内核酸检测阴性证明，体温、健康码和核酸检测结果正常者方可进入。

文化和旅游部星期二（11月15日）晚宣布，对跨省旅游管理政策进行优化。根据最新风险区划定管理办法，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。这意味着，跨省游将不再与风险区挂钩，此前实行的“熔断”机制取消。