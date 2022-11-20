网传“女子在公共厕所被殴打” 警方：19岁嫌疑人被逮捕

发布 / 2022年11月20日 1:30 PM

更新 / 2022年11月20日 2:16 PM

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网络上传播一起“女子在公共厕所被殴打”事件，引发网民关注。浙江省永康市公安局发布通报称，一名19岁的男性嫌疑人已被依法逮捕。

据澎湃新闻星期天（11月20日）报道，一名疑似是被打女子的网民在个人社交平台发文，称她于10月30日下午去公共厕所时，被犯罪嫌疑人尾随，“一进厕所他就尾随拿砖头进来直接朝我头上砸来”，嫌疑人还对其眼睛、鼻子等部位进行了攻击。整个殴打过程达20多分钟，后有人听到了她的大声求救前来将她救下。

该网民自述，自己鼻子和眼眶骨被打骨折。

该网民还在抖音上称，她并不认识打人男子，“只知道他是这个村里面的”，曾去她家开的店铺找快递。

浙江省永康市警方20日通报，永康市公安局在10月30日16时46分许接到报警称，象珠镇三井头村某公厕内，一女子被人殴打。接警后，象珠派出所民警立即赶到现场处置。

通报称，当日18时许民警将犯罪19岁的男性嫌疑人俞某抓获归案，并于次日依法对俞某采取刑事拘留强制措施。俞某因涉嫌故意伤害罪经永康市人民检察院批准，于11月14日被依法逮捕。

通报指，经初步伤势鉴定，被害女子徐某所受伤势为轻伤二级以上。伤势最终鉴定结论将待被害人伤情稳定后依法作出。目前，案件还在进一步调查中。

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