俄乌战争开打以来 中国采购俄能源增至近600亿美元

自俄乌战争今年2月爆发以来，中国对俄罗斯天然气、煤炭、原油和成品油采购额已从一年前的约350亿美元（下同，482亿新元）增至近600亿美元。

据彭博社星期一（11月21日）报道，尽管中国10月份进口全面走弱，俄罗斯采购额持续增加。经济增长放缓限制了天然气、铜等商品的进口，但在北京发布今年最大采购配额后，炼油企业对燃料出口激增的前景作出响应，原油采购成为一大亮点。

中国海关数据显示，俄罗斯石油进口上个月增长16%，达772万吨，仅次于沙特阿拉伯。中国炼油企业寻求北京帮助，希望在下个月初新制裁实施后能继续从俄罗斯进口石油。

从12月5日开始，欧盟将禁止为俄罗斯原油提供融资、保险和运输，这将迫使进口企业找寻变通办法，绕过欧盟的银行、保险组织和船东。

尽管中国10月的液化天然气进口总量下降了34%，但俄罗斯对中国的液化天然气出口同比增长超过50%，达75.6万吨。自今年初以来，中国没有报告过管道进口俄罗斯天然气。

俄罗斯煤炭进口量增长26%至640万吨。其中约240万吨钢铁行业使用的焦煤，同比增长两倍，略低于9月的创纪录水平。

包括成品油在内，中国10月的俄罗斯能源采购总额达77亿美元，略高于9月修正后的76亿美元，但远高于去年同期的54亿美元。自俄罗斯入侵乌克兰以来，中国对俄罗斯能源的采购额达到了约595亿美元。