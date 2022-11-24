新党台北市议员候选人林婕丽拜票被痛殴 施暴者获准交保

新党台北市议员候选人林婕丽拜票被痛殴，施暴者以5万新台币（2221新元）交保。

综合台湾《自由时报》和中央社星期四（11月24日）报道，新党台北市中山大同区市议员候选人林婕丽，星期三（23日）在中山分局大直派出所前的路口拜票，遭一名张姓男子徒手攻击重伤送医，头部缝了四针。

林婕丽和新党24日上午召开记者会，她谴责暴力，强调应加强治安，并说政治人物心胸要宽大，对动手者不予追究，希望自己是最后一个受害者。

林婕丽23日上午在大直派出所前面的马路，向上班民众挥手拜票，才站不到五分钟就突然有身份不明人士冲过去攻击她。在猝不及防下，林婕丽被对方打成重伤，右脑勺大量流血，紧急前往马偕医院急诊。

林婕丽说，自己每周都会去那个路口，23日讲没多久突然就摔下，随后被送医，伤口缝了四针，有脑震荡情况，手因摔下至今仍无法举直。

攻击林婕丽的张男被抓后向警方宣称，与女友吵架心情不好，又喝了酒，才会动手。林婕丽说，她暂且相信动手者的说法，如今行程都不能跑，不知怎么向支持者交待，讲到此处语带哽咽。

但林婕丽强调，政治人物心胸要宽大，不管对方是有意或无意她都不追咎，希望自己是最后一个受害者，但她要严厉谴责暴力，作为参选人更要求政府必须要加强治安，才能确保人民的安全。

被问及是否可能是其他阵营所为，林婕丽对此回应称，她不想做假设性的猜测。

施暴张姓男子（25岁）被捕后送到台北地检署，23日下午接受复讯。检察官讯问后，当天晚间依违反选罢法等罪谕令张男5万新台币交保。