中国吁美方停止为一己之私利裹挟世界经济

针对有报道指美国商务部长雷蒙多称，美方不寻求对华脱钩，但将加强出口管控，应对中国经济胁迫，中国外交部发言人回应时，呼吁美方停止为了以一己之私利裹挟世界经济。

据环球网报道，有记者提问称，据报道，美国商务部部长雷蒙多星期三（11月30日）称，美国奉行对华接触政策，希望中方对外开放市场，但中方不断提升国家主导作用，推动军民经济和技术融合。美方不寻求对华脱钩，将加强出口管控，提升供应链韧性，应对中国经济胁迫。

对此，中国外交部发言人赵立坚星期五（12月2日）在例行记者会上说，美方官员有关言论与事实不符。改革开放是中国的基本国策，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。前不久中方就扩大外资流入，稳定外贸，稳定外商投资规模，提出15条政策措施，并发布《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，这些都充分展示了中国对外开放的坚定信心。

赵立坚说，与中国相对比，美国为了维护霸权私利，将对华贸易投资和科技问题政治化、武器化、意识形态化，蓄意抹黑中国军民融合战略，滥用出口管制，胁迫盟友，组建各种排华产业链供应链，这些行径损人害己，更不利于世界经济复苏。

赵立坚称，中方敦促美方端正对华认知，将总统拜登无意寻求同中国脱钩，无意阻挠中国经济发展，无意围堵中国的承诺落到实处，停止滥用国家力量、无理打压中国企业，停止人为的筑墙设垒、强推脱钩断链，停止为了以一己之私利裹挟世界经济，不要一条道走到黑。

美国商务部长雷蒙多星期三在麻省理工学院（MIT）演讲时说，美国多年来奉行与中国接触的政策，希望中国经济能够对外开放，但“中国走上了一条不同的道路”。

雷蒙多说，美国不会允许中国把美国尖端技术用于提升军事能力，但不寻求让美国经济与中国经济脱钩。她透露，美国将通过改善出口管制体系、加强投资审查程序、提高供应链弹性与开发创新方案，来抗衡中国的经济胁迫与人权侵犯行为。