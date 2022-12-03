深圳成都北京重庆等多地公共交通放宽查验核酸报告

深圳公共交通、药店、公园等不再查核酸，成都、北京、重庆多地宣布公共交通放宽查验核酸报告。

广东深圳市交通运输局星期六（12月3日）发布通知调整市内公共交通工具，乘坐公交、地铁、出租车、网约车等市内交通工具，扫场所码、查验健康码绿码，不再查验核酸检测证明。

通知也提醒市民继续加强自我防护，在公共场所活动期间全程佩戴口罩，保持社交距离，当好个人健康第一责任人。请公交、地铁、出租车、网约车等市内交通工具经营管理者负起主体责任，落实疫情防控各项要求。

深圳市市场监管局同日发布通知，进入农贸市场须扫场所码，查验72小时核酸阴性证明；进入药店须扫场所码，查验健康码绿码，不再查验核酸检测证明。

通知提醒市民继续加强自我防护，在公共场所活动期间全程佩戴口罩，保持社交距离，当好个人健康第一责任人。请农贸市场、药店经营管理者负起主体责任，落实疫情防控各项要求。



此外，深圳即日起进入公园、植物园调整为：扫场所码、查验健康码绿码，不再查验核酸检测证明。

除了深圳外，成都、天津、北京、重庆多地星期五也发布通知，放宽公共交通查验核酸报告。

据“成都发布”微信公众号星期五（12月2日）上午消息，成都地铁当天发布最新运营公告：根据最新疫情防控要求，自当日起，成都地铁不再查验核酸检测报告，但市民乘客进站时须主动扫场所码，过闸前主动出示健康码，凭绿码通行，乘坐地铁全程须佩戴好口罩。

成都地铁同时提示：尽管不再查验核酸阴性证明，广大市民乘客更要提高警惕，做好防护不松懈，当好自己健康的第一责任人。

天津轨道交通运营集团有限公司官方微博“天津地铁运营”同天下午发布消息，根据疫情防控工作要求，即日起乘坐天津轨道交通，取消72小时核酸证明查验。请配合查验健康码、扫场所码、测量体温进站乘车，全程佩戴口罩，加强自我防护和健康管理。

在此之前，天津地铁近期已多次放宽核酸查验。11月28日，乘坐地铁须查验24小时内核酸阴性证明。11月29日，乘坐地铁须查验48小时内核酸阴性证明。

北京市交通委员会同天下午发布优化乘车管理措施：自12月5日（星期一）首班车起，公交、地铁运营企业在核验健康信息时，不得拒绝无48小时核酸阴性证明的乘客乘车。

北京市交通委方面表示，公交、地铁运营企业要进一步加强场站、车辆段、公交车和地铁列车的通风、消毒工作，工作人员要全员佩戴口罩，确保乘车环境安全可靠。同时，结合乘客出行需要，不断优化运营组织调度，加强现场秩序引导，确保乘客快速进出站。促请广大乘客乘车时全程佩戴好口罩，做好个人防护。公交、地铁运营企业将加强巡查，对未规范佩戴口罩的乘客及时提醒。



重庆市政府新闻办同天举行冠病疫情防控工作新闻发布会提到，公共交通将会陆续恢复，坐交通工具不需要其他手续，就是渝康码查验，但是进公共场所需要72小时核酸阴性证明。

