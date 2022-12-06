调查：即便防疫措施放松 中国人出国旅游愿意仍较低

一项由奥纬咨询进行的调查显示，超过一半的中国人表示，即使边境近期重新开放，他们也会将出国旅游的计划推迟几个月到一年多不等。

据路透社星期二（12月6日）报道，奥纬咨询在10月底对4000名中国消费者进行的一项调查显示，将推迟旅行的消费者最担心的问题是感染冠病，其次是中国的入境管控变化。

零售和消费品合伙人沃特斯（Imke Wouters）说，“人们变得谨慎起来，所以即使他们可以旅行，我们也不认为他们会马上出行。”

调查显示，高达51%的受访者计划推迟国际旅行。这些消费者称会先考虑短途的国际旅行。

香港高居旅游愿望清单之首，34%的受访者表示香港将是开放后他们的首选旅游地点。

中国在冠病疫情前是世界上最大的出境游市场。中国的海外游客在2019年在出境游上花费了1275亿美元（约1727亿新元）。然而，自2020年初国际边境几乎全被关闭，中国公民非必要旅行也受到限制。

分析人士警告称，中国清零政策对经济造成了沉重打击，预计政策将很快重新调整，但任何重新开放都将是颠簸和复杂的。

尽管报告发现，封城和经济不确定性打击了消费者的信心，但调查显示如果情况有所改善，中国消费者在明年仍然有增加消费的意愿。

近一半的受访者表示，个人储蓄的增加可以提高他们来年的消费。今年1月至9月，中国家庭存款从2021年同期的8.5万亿元（人民币，下同，约1.65亿新元）增加到13万亿元。

沃特斯说，预计不会出现类似于2021年的奢侈品消费热潮，此外，任何增长都将是由Z世代推动的，因为Z世代具有“活在当下”的消费观。