安徽合肥：防疫须舍弃“过时”做法 力戒“过头”做法

中国安徽省合肥市疫情防控会议称，防疫方式必须舍弃“过时”做法、力戒“过头”做法，并且加强重点场所防控、提供更精准的特殊群体跟踪服务和提高医疗救治能力等措施。

据《合肥日报》报道，安徽省委常委、合肥市委书记虞爱华星期一（12月5日）主持召开疫情防控工作视频会商会。

会议指出，尽管当前全市疫情外防输入、内防反弹的“双重压力”持续加大，但形势总体可控。优化措施每迈出一步，都需要科学审慎评估、权衡利弊选择、无怨无悔担当。当前，必须舍弃“过时”做法、力戒“过头”做法。

会议称，今年合肥市经济保持稳中向好发展态势，企业招工和人才求职需求“两旺”。同时，也加强了指导帮助各类工地、大型企业做好新进人员防疫服务。

防疫措施方面，会议说，要继续加强重点场所防控，特别是养老机构、福利院、殡仪馆、监所等单位，要严格落实工作人员闭环作业、车辆进出闭环管理等。

合肥市12345热线近期日均受理量已超5万件，要根据话务变化情况增配人员力量，实行弹性工作制，确保所有合理建议“应采尽采”。

会议指出，要进一步算清独居老人、留守儿童、残疾人、孕妇等特殊群体底数，更加精准做好跟踪服务。没有接种禁忌的老人应尽早完成疫苗接种，各地要尽可能提供上门服务。

会议也说，各地要进一步统筹用好辖区内各类医疗资源，做好医疗物资、医护力量、定点医院等储备和建设，不断提高医疗救治能力和物资保障水平。

合肥市于星期天（12月4日）强调防疫既不能“层层加码”，也不能“层层打折”。