上海闵行区辟谣防控办解散：仍保持工作架构

网传聊天记录显示“闵行区解散了防控办”，引起网民讨论。上海闵行区答复称，以上消息是假的，正在调查造谣者。目前疫情防控指挥体系依然保持工作架构，流调、封控服务、转运隔离、核酸筛查等各项工作组始终保持24小时运转。

根据上海网络辟谣平台发布的消息，上海闵行区表示，正严格落实第九版防控方案和二十条优化措施，不断优化防控措施。目前，闵行区疫情防控指挥体系依然保持“1+1+1+23”工作架构，即1个领导小组、1个指挥部、1个防控办、23个专项工作组。流调、封控服务、转运隔离、核酸筛查等各项工作组始终保持24小时运转。

上海闵行区说，星期二（12月6日）闵行全区核酸检测量为145万人，检测均已完成；截至星期三10时，当日采样47.5万人。相关小区解封均按照“高风险管控到楼栋”的要求具体落实。

同时，根据星期三（12月7日）市冠病疫情防控工作领导小组办公室消息，调整闵行区新虹街道申滨路1051弄138号、闵行区七宝镇华茂路18弄7号、闵行区梅陇镇古美西路316弄141号三处为疫情高风险区，按照国家要求落实相关管控措施。

综上，闵行区不存在解散防控办、不流调、实验室不检测等情况。

目前部分论坛已经删除不实传言。上海辟谣平台提醒公众通过官方渠道了解防疫措施，不信谣不传谣。

