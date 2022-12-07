中国发布防疫新十条 旅游平台机票酒店搜索量大涨

中国国务院发布“新十条”防疫政策后，2023年出行搜索热度上涨超过900%，春节前夕机票搜索量暴涨至三年来最高点。另外，当日也公布了2023年的假期通知。

据澎湃新闻报道，中国国务院联防联控机制星期三（12月7日）发布的“新十条”防疫政策包括，不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码等。

消息发布后，携程平台上的机票瞬时搜索量猛增160%，其中，春节前夕（腊月二十五至除夕）的机票搜索量暴涨至三年以来最高点。

不少游客开始启动筹划明年的旅行，截至7日12时，本周内2023年出行搜索热度较去年同期（2021年搜索2022年）上涨超过900%。

旅行平台的数据显示，人们对明年的出行呈现乐观预期。在7日上午发布元旦假期安排后，两小时内，携程机票、酒店产品搜索量环比前一日同时段增长分别达到六倍与七倍。

以旅游业为重要支柱的热门旅游城市率先获利。以三亚为例，“省外来（返）三亚人员不再实施分类管理”的政策官宣后，两小时内三亚进港机票搜索量环比前一日同期增长166%。消息发布一天后，三亚酒店预订间夜量环比增长95%。

在多个省市的调整通知中，还对进入景区的标准进行了放宽。例如山东省就宣布，居民进入公园、景区、服务区等公共场所，不再查验健康码和核酸阴性证明；深圳、上海等地则宣布进入公园、景区等室外公共场所时，不再查验核酸检测阴性证明。近期亦有多个景区宣布有序恢复对外开放。

在此背景下，多地景区门票的搜索热度骤增。据旅行平台方面统计，近一周，广州市景区门票订单量环比上升235%；郑州市景区门票订单量环比上升300%；深圳市景区门票订单量环比上升80%；重庆市景区门票订单量环比上升59%。

同程研究院高级研究员张明阳说，近期国内各大城市市内出行管控政策逐步放开，三亚、海口等热门长线旅游目的地城市对外地游客的管控政策也有所放松，游客对于后续的出行预期随之上涨，今年元旦期间，部分长线游目的地将出现复苏态势。随着政策的变化和人们出游信心的恢复，春节及明年春季的旅游市场更值得期待。

携程研究院高级研究员谢晓青说，防疫政策优化之下，旅游消费热情的强劲反弹已经出现，但旅游消费的实际修复仍取决于用户稳定出游。

A股餐饮旅游板块指数连续上涨，中午时段，30只成分股再度全线飘红，板块指数上涨3.94%。其中，桂林旅游、曲江文旅以及ST凯撒涨停，西域旅游涨幅7.11%，峨眉山A涨幅6.42%，中青旅、金马游乐、云南旅游录得5%以上涨幅。