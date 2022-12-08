上海密闭娱乐场所和餐饮场所不再查验核酸证明

上海市从星期五（12月9日）起，将不再对密闭娱乐场所、餐饮服务场所查验核酸检测阴性证明。

据澎湃新闻报道，上海市疫情防控工作领导小组办公室副主任邬惊雷星期四（8日）下午在疫情防控工作新闻发布会上介绍，上海已明确，不再按行政区域开展全员核酸检测，除高风险岗位从业人员和高风险区外，其他人员原则上愿检尽检；对七天内无核酸检测记录的人员不再赋黄码。

邬惊雷说，从8日起，上海市不再对来沪返沪人员实施“落地检”“三天三检”“五天四检”等；来沪返沪人员抵沪不满五天者，其“随申码”“场所码”不再显示“来沪返沪不满五天”的标记提示，不再限制其进入相关公共场所。

他说，上海市已优化调整部分场所防疫要求，除养老机构、儿童福利机构、医疗机构、学校（含托幼机构）等有特殊防疫要求的场所外，9日起密闭娱乐场所、餐饮服务场所也不再查验核酸检测阴性证明。上海将继续保留常态化核酸检测采样点，提供免费检测服务。

邬惊雷还介绍，对密切接触者，上海已明确8日起，符合居家隔离条件的，由“五天集中隔离+三天居家隔离”调整为“五天居家隔离”，也可自愿选择集中隔离。

他说，从9日起，上海市具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例，可以选择居家隔离，也可自愿选择集中隔离收治。

邬惊雷称，目前，上海已经按楼栋、单元、楼层、住户划定高风险区，要求不得随意扩大到小区、街镇等区域，不得采取各种形式的临时封控，不得随意采取“静默”管理。科学判定风险区域，尽量减少封控人员数量，无社区传播风险情况下可不划定高风险区。

他说，上海已经明确，连续五天没有新增感染者的高风险区，要及时解封，避免长时间封控，减少因疫情给市民带来的不便。除划定的高风险区外，上海市已不再对阳性感染者所在的居住小区和其他涉及场所、密切接触者所在楼栋的涉及人员，开展相应健康管理措施和核酸检测。

邬惊雷称，上海市相关部门已与重点连锁药店、电商平台、行业协会建立四类药品应急保供机制，加大采购力度，备足备齐货源，建议市民可适当备些常用药，但没有必要囤药。上海也将通过设立老年人绿色通道、临时接种点、流动接种车等措施，优化各项便民措施，最大限度为老年朋友提供接种便利。

他说，除高风险区外，其他区域不得限制人员流动，不得停工、停产、停业。严禁以硬质隔离等各种方式封堵消防通道、单元和小区大门，确保群众看病就医、消防通道、安全出口等紧急避险渠道畅通。

邬惊雷称，上海已对学校疫情防控作专题部署，明确有疫情的学校要精准划定风险区域，风险区域外要保证正常的教学、生活等秩序。