中国国防部回应美国对台军售：将采一切必要措施捍卫国家主权和领土完整

针对美国国务院星期二（12月6日）批准两笔总金额为4.28亿美元（下同，约5.81亿新元）的对台湾军售案，中国国防部星期四晚回应说，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。美方此举公然置中方严正立场于不顾，再次粗暴干涉中国内政，中国人民解放军将采取一切必要措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。

根据中国国防部网站以问答形式刊出的声明，中国国防部新闻发言人谭克非指出，美方此举严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重危害中国主权和安全利益，严重损害中美两国两军关系和台海地区和平稳定，中方对此强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

谭克非说，近年来，美方在台湾问题上一边向中方作出严肃承诺，一边却虚化掏空“一个中国”原则，持续对台军售，推动出台涉台消极法案，派遣高官赴台活动，进一步加剧台海紧张局势。美方言犹在耳却出尔反尔，自相矛盾的做法充分暴露其说一套、做一套的虚伪面目，严重损害其政治信用和国际信誉。

谭克非强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。“台独”同台海和平稳定水火不容。解决台湾问题是中国人自己的事，是中国的内政。中国敦促美方切实尊重中方核心利益和重大关切，倘若一再食言背信、执意妄为，纵容支持“台独”，势必加剧台海紧张局势，最终必将引火烧身。中国人民解放军将采取一切必要措施，坚定捍卫国家主权和领土完整，坚决挫败任何形式的外部势力干涉和“台独”分裂图谋。

美国国务院星期二批准两笔对台军售案，金额分别为3.3亿和9800万，涉及空军航材标准零部件和航材非标准零部件，售台F16战机、C130运输机、经国号战机的系统备件、消耗品、配件及修复支持系统等。这是美国总统拜登上任以来第七次对台军售。