中国影院营业率恢复至五成以上

随着防疫措施的放松，中国过半影院已恢复营业。

据证券日报报道，猫眼APP星期四（12月8日）的数据显示，截至星期三（12月7日），中国影院营业率52.77%，全国营业影院总数6558家，客流达到3192.6万人次。

数据显示，全国有12个省（直辖市）影院营业率超过50%。其中，广东、浙江、江苏、四川、安徽、贵州和上海营业率超过70%。

影视龙头股价也保持上涨态势。同花顺数据显示，截至星期四（12月8日）收盘，博纳影业当日上涨4.6%、万达电影上涨3.85%、中国电影上涨1.98%。

对于中国低迷的电影市场来说，即将上映的《阿凡达2:水之道》可能成为票房救星。星期三（12月7日），《阿凡达2:水之道》开启预售和点映。灯塔数据显示，截至星期四（12月8日）18时30分，不到两天时间，电影点映及预售票房达到5258万元（人民币，约1020万元）。猫眼APP上“想看”人数已突破133万人。

据映前媒体票房预测，《阿凡达2:水之道》的票房会在18亿元至31.25亿元之间。记者在线上购票平台查看北京多个区域影院预售情况后发现，12月16日零点场，部分影院的电影票已经所剩无几。

艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅说：“《阿凡达2:水之道》的预售时间和上映时间，恰逢全国防疫政策优化，加上过硬的IP影响力和高口碑，算是‘天时地利人和’。电影市场也有望凭借这部影片迎来拐点。”