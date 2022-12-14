冠病口服药阿兹夫定开放中国网售 需医生处方

冠病口服药阿兹夫定在中国已开网售，购买须要医生问诊并开具处方。

据界面新闻星期二（12月13日）报道，阿兹夫定的商业合作方复星医药表示，阿兹夫定将先在方舟健客APP和京东健康发热门诊上实现线上处方，开具处方需要持有核酸检测阳性或者抗原检测阳性作为依据，售价为330元（人民币，约64新元）/ 瓶（1mg*35片）。

据第一财经报道，复星医药称公司已与国药控股、华润医药等达成战略合作，将提高阿兹夫定在中国的终端可及性，加速推进网络覆盖。

目前已31个省份完成有关阿兹夫定的医保挂网，并现已覆盖2000多家医院。

阿兹夫定曾经于11月19日在海王星辰连锁药店线上开售，但由于这款药品是处方药不可零售，经中国国家药监局，阿兹夫定在当天稍晚时候被下架。

据报道，阿兹夫定本次重新上线，依据为星期一（12月12日）中国国家卫健委发布的《关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知》，其中明确医疗机构可以通过互联网诊疗平台，为出现冠病相关症状的患者、符合居家的，在线开具治疗冠病症状的处方，并委托第三方将药品配送到患者家中。

关于是否需要囤药，病毒学专家常荣山教授接受每日经济新闻记者电话采访时表示，除了新冠疫苗，目前所有新冠药物均无法预防新冠，且阿兹夫定目前为附条件批准，新冠普通型患者需在医师指导下用药，个人囤药没有意义。

目前，辉瑞的Paxlovid以及真实生物的阿兹夫定片是目前中国获批冠病口服药，这两款药物均已被列入最新版的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（第九版）》。

Paxlovid适用人群为发病五天以内的轻型和普通型且具有进展为重型高风险因素的成人和青少年，阿兹夫定则是纳入适应症为用于治疗普通型冠病成年患者。