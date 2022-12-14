仿制版冠病口服药在中国热销

中国放宽冠病疫情管制措施后，多地出现药品抢购浪潮。除了止痛发烧类药物出现断货现象外，两款仿制的冠病口服药也通过代购流入中国市场，并出现热销、脱销情况。

据中国界面新闻上星期六（12月10日）报道，辉瑞的冠病口服药Paxlovid与默沙东的冠病口服药Molnupiravir的仿制药均已流入中国市场，在黑市上进行销售流通，售价不菲。

报道引述海外药企代购商称，印度药企Azista仿制生产的Paxlovid中国国内现货售价1200元（人民币，下同，约232新元）一盒，非现货则可以便宜至800元一盒。该代购商还说，目前现货已售罄，只接受预定，需要等明年1月的下一批货。另一名代购也称，预定Paxlovid仿制药需先交付订金200元，并预计两周时间可到货。

另有代购商称，由老挝东盟制药生产的默沙东新冠口服药Molnupiravir仿制药售价为400元一盒，购买后预计三天到五天到货。该代购也提醒称，两款仿制药均是治疗用处方药，确诊后要寻求医生指导，不要自己服用，并提供了中文版药品说明书。

根据报道，上述两款仿制药的制造商均被原产药厂官方列入允许的名单中，但在中国国内均没有被审批许可，其买卖属于不合规行为。专家也提醒，不论原版还是仿制版的冠病口服药，都应当在有医生处方的情况下使用，不应当擅自服用，更不可当做预防使用。

中国国家药监局今年2月12日以应急审评审批的方式批准了Paxlovid进口注册，成为首款在中国获批的进口冠病口服药，而Molnupiravir也已递交上市申请，但目前还未获批。

另一方面，据财新网星期二（12月13日）报道，中国医疗保健平台1药网旗下互联网医院的冠病咨询门诊开始预售Paxlovid，定价为2980元一盒，高于医疗机构对该药物的2300元医保采购价。不过由于热度太高，1药网称星期二晚间已下线了该服务。

报道还引述Paxlovid仿制药代购商称，他们从今年4月起开始为中国内地和港澳台地区顾客代购，11月防疫措施优化后订单激增，不到一月卖出超过5万盒，约占总销量的三分之一。

同时，中国国产冠病口服药阿兹夫定星期二也已开启网售，售价为330元，购买须要医生问诊，并需要持有核酸检测阳性或者抗原检测阳性作为开具处方的依据。

