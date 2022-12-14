血氧仪在中国也断货？厂家称扩产不难

随着中国防疫政策调整，多地感染者增加。继布洛芬等药物和抗原检测试剂出现短缺后，血氧仪也出现缺货情况。

据界面新闻报道，记者星期二（12月13日）在京东平台定位于北京、上海、广州等地，搜索指夹式血氧仪。心电/血氧仪热卖榜前30名、价格在60元（人民币，下同，约12新元）出头至200元出头的产品发现，榜上前三名的产品30日销售量分别为6.5万件、4.8万件和1.6万件。而其中近20个产品显示当前地区无货、或是正在采购中，涉及鱼跃、康泰、美菱、乐普、海尔、欧姆龙、飞利浦、可孚国内外品牌。可购买的产品的送达时间也要到12月16日至18日前后。

此外，在一些社交媒体上也有网友称，自己购买的血氧仪迟迟不发货，并发现有明显加价情况。

京东健康星期二提供的数据显示，近一周，该平台血氧仪成交额环比上周增长272%，12月12日当天血氧仪成交额同比增长超过41倍。

血氧仪也称脉氧仪，是用于监测患者的脉搏、血氧饱和度（SpO2）、血流灌注指数等指标的医疗器械，根据使用场景可分为便携式脉搏血氧仪和床边/桌面脉搏血氧仪。前者包括指夹式、手持式、可穿戴式脉搏血氧仪，适合居家使用。

病毒学专家常荣山介绍，若氧饱和度低于95%，表明肺功能出现状况，可能由其他感染（如细菌感染、流感）等造成，因此即使抗原自测阴性也有必要去就医。

而对于近期家用血氧仪“难买”“缺货”的情况，宝莱特)董秘办工作人员说，目前缺货的情况可能与此前市场上备货有限有关。随着政策“放开”，家用血氧仪的需求短时间内激增，所以比较难买。不过不像其他重资产设备，家用血氧仪的增产难度不大，一段时间后供需紧张将缓解。