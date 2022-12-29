美国将要求来自中国的旅客出示冠病检测阴性证明

随着全球对中国冠病疫情的担忧升级，美国将要求来自中国的航空旅客出示冠病检测阴性证明。

彭博社报道，美国联邦卫生官员星期三（12月28日）说，不论旅客的国籍或疫苗接种状态如何，任何来自中国或出发前10天内曾经到过中国的旅客都必须提供核酸或抗原阴性证明。新规定将于1月5日起生效。

官员称，在出发前逾十天冠病检测阳性的乘客可以提供显示康复的文件证明，以作为阴性证明的替代。航空公司必须在旅客登机前确认他们已经持有阴性证明或康复文件。该要求同样适用于来自香港和澳门的旅客。

自从中国政府取消对密接和感染者的严格隔离政策以来，冠病病毒在中国大规模蔓延。据中国政府最高卫生部门估计，上周单日最高可能有近3700万人感染了冠病。

此外，美国还将把参与对旅客病毒基因组监测计划的机场增加两个，实施与基因测序有关的样本采集的机场总数有七个。该计划涵盖来自至少30个国家数百个航班的乘客。

上述官员说，美国卫生专家尤其担心可能出现在中国检测中未发现的新变异毒株。官员也说，将继续施压中国公布数据和病毒基因序列。

官员指出，非常短时间内大量人群感染会提高出现新变异株的可能性。中国对可以追踪病毒变异情况的全球数据库仅提供了很少的基因序列数据。新的突变可能会增加冠病病毒的传播性或致命性。

随着世界各国放弃旅行限制，美国机场已经减少了对冠病病毒的检测。但美国卫生官员称，自愿检测和机场的基因序列采集工作还在继续进行，未来将进一步扩大以增强防疫力度。

在两个飞抵米兰的航班近半数乘客被发现染疫后，意大利已经下令对来自中国的所有旅客进行强制冠病病毒检测。日本、马来西亚、印度等国家也加强对来自中国旅客的追踪和监测措施。

